‘Şap’ etkiledi

Ömer KADİROĞLU

Hayvanlarda ‘şap’ hastalığının yayılması sonrasında vatandaşların et tüketiminin daha da azaldığı belirtiliyor. Tüketiciler, et fiyatlarındaki artışların da tüketimi olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Kasaplar ise, geçmişte bir günde yapılan satışların şimdi bir haftada yapılabildiğini söylüyor ve yeni zamların kapıda olduğunu ifade ediyor.

Balık fiyatları da yüksek olmakla birlikte vatandaşlar fiyatı en uygun olanı alıyor. Özellikle kilosu 500 liradan satılan çipura ile voppa balığı tercih ediliyor. Maddi durumu iyi olanlar ise kilosu bin liradan satılan somon ile bin 500 liraya satılan barbunu tercih ediyor. Balıkçılar son zamanlarda satışlarda bir miktar artış olduğunu söylüyor.

Ne dediler?..

Zarif Kesnik (Balıkçı)

“Balık satışlarımız iyi gidiyor. İnsanlarımız balık tüketmeyi arttırdı. Hamsi, istavrit. Mercan, barbun, levrek, çipura ve daha birçok balık çeşidinin şu an tam zamanıdır. Balık satışları geçmiş yıla göre çok daha iyi durumdadır. Nedendir bilmem ama geçen seneye göre çok daha fazla balık tüketimi vardır. Şap nedeniyle balık tüketimine ağırlık verildi diye düşünüyorum.”

Ahmet Kamkam (Kasap)

“Et satışları bayağı düşüktür. Bu düşüşü pahalılığa ve şap hastalığına bağlıyorum. Bugün bin liradan sattığımız kuzu dana eti önümüzdeki günlerde bin 100, bin 200 civarına yükselecektir. İnsanlar pahalılık nedeniyle yemeklerine tat verebilmek adına 200 liralık et ya da kemik alıyor. İnsanların her geçen gün alım gücü düşüyor. Hükümetin el atıp girdi maliyetlerini düşürmesi lazım ki et fiyatları piyasada ucuzlasın.”

Zeynep Çapur

“Et, balık ve tavuğu eskisi kadar tüketemiyoruz. Haftada ya da ayda bir kere alabiliyoruz. Eskiden haftada bir gün ya et ya tavuk ya da balık alıyorduk ancak pahalılık bizi perişan ediyor. Beklentimiz ülkeyi yönetenlerin fiyatları düzenlemeleridir. Benim 4 çocuğum var ve alışverişe geldiğim zaman 4 tane portakal alıyorum.”

Ömer Oktay

“Et, balık ve tavuğu bu aralar mecburen ayda bir alıp tüketiyoruz. Eşim yeni doğum yaptığı için başka yerlerden kısarak alıp bebeğimizin sağlığı için tüketiyoruz. Daha önce fiyatları daha iyiydi diye daha rahat ve daha sık alıp tüketiyorduk ancak birkaç yıl sonra herhalde hiç tüketemeyeceğiz. Yetkililerden beklentimiz en azından temel tüketim maddelerine yapılan zamların daha az ve denetimli olmasıdır.”

Uğur Karakaşlı

“Et, balık ve tavuğu toplum olarak ne kadar tüketebildiğimiz önemlidir. Bazıları kıyma ağırlıklı beslenerek hayatına devam eder ama o kıymayı göremeyen insanlar da var. Balıkların yanına kimse yanaşamıyor. Bu yöneticiler çarşıyı denetleyeceğiz demişti ancak biz hiç öyle bir denetim piyasada görmedik. Balığı en son bir buçuk yıl önce alabildim. Geçmiş yıllarda daha fazla alıp tüketiyorduk ancak şimdilerde insanlar eti ucuza alabilmek adına güneye gidiyor. Ucuz balık bulduğumuzda alıyoruz.”

İlknur Bozkaya

“Et, balık, tavuğu iki üç günde bir tüketiyoruz ancak fiyatı nedeniyle istediğimiz kadar alamıyoruz ve aldığımız zaman da olumsuz etkileniyoruz. Balık da et de tavuk da pahalı. Eskiden daha sık tüketiyorduk ancak şimdilerde seyrek tüketiyoruz. Yetkililerden beklentimiz fiyatların biraz daha uygun olması için gerekli çalışmaları yapmalarıdır.”

Serap Sezer

“Et, balık ve tavuğu eskisi gibi tüketemiyoruz. Eskiden haftada bir alıp tükettiğimiz et, balık ve tavuğu şimdi ayda bir alabiliyoruz. Balığı en son üç dört ay önce alabildim. Beklentimiz bu fiyatların düşmesi ve insanların alım gücünün artmasıdır. Böyle giderse memlekette kimse kalmayacak.”

Asya Yıldırım

“Eti eskiden çok fazla alıp sık sık tüketiyorduk ancak şimdilerde pahalılık nedeniyle eskisi gibi alıp tüketemiyoruz. Balık ise zaman zaman alabiliyoruz. Beklentimiz fiyatların düşmesi ve herkes alıp tüketebilsin ve rahat bir geçim sağlayabilsin.”

Balık Fiyatları Et Fiyatları

Çipura: 600 TL Dana Eti: 1000 TL

Sokan: 750-800 TL Kuzu: 1000 TL

Izgaro: 1300 TL Yağsız Kıyma: 1100 TL

Barbun: 1500 TL

Kaya Levreği: 750 TL Tavuk Fiyatları

Somon: 1000 TL Tüm Tavuk: 153 TL

İstavrit: 600 TL Göğüs Şiş: 259 TL

Voppa: 500 TL Göğüs Fillet: 253 TL

Tavuk Kıyma: 241 TL

Piliç But: 182 TL

Piliç Kanat: 308 TL

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026, 03:14