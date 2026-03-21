Pakistanlı aranıyor

Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde meydana gelen olayda karnından bıçaklanan Nijeryalı M.W.K. (E-29) ağır yaralanırken, Pakistan uyruklu zanlı M.S.B. (E-23) kayıplara karıştı. M.S.B. ile M.W.K.’nin iş arkadaşı oldukları ve alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Olay 19 Mart saat 21.30 sıralarında Taşkınköy’de meydana geldi. M.S.B. ile iş arkadaşı M.W.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında zanlı M.S.B. tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M.W.K.’yi sağ karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

Olayın ardından zanlı kaçarken, ağır yaralanan M.W.K. ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Nijeryalı müdahalenin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Polis, zanlı M.S.B.’nin halen aranmakta olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



