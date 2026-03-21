Örgütlü çalıştılar

Sahte kira sözleşmesiyle oturma izni almaya çalışan Türkmenistan uyruklu G.B. (K-26) ve S.B. (E-25) ile onlara yardım eden Y.E. (E-40), B.Ç. (K-42), G.J. (K-46) ve M.M. (K-49) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından duruşmaya çıkarılan zanlılarla ilgili olguları Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru aktardı.Polis, 13 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’da, zanlı Y.E.’nin kendisine ait Ortaköy’de bulunan apartman dairesinde kiracı olmadıkları halde G.B. ile S.B.’nin evinde kaldığına dair sahte kira sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, Y. G.B. ile S.B.’nin ülkede oturma izni alabilmek maksadıyla zanlılar B.Ç., G.J. ve M.M.’nin aracılığıyla sahte sözleşmeyi Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz ederek, tedavüle sürdüklerini kaydetti. Polis, S.B.’nin daha sonra Girne Muhaceret Şubesi’ne başvurduğunu, ancak Lefkoşa’da kaldığına dair kira sözleşmesi sunması üzerine yapılan kontrollerde gerçekte söz konusu adreste ikamet etmediğinin tespit edilmesiyle olayın ortaya çıktığını ifade etti.

Polis, zanlı S.B.’nin vermiş olduğu ifadede, Lefkoşa’da kalmadığı halde kira sözleşmesi hazırladığını kabul ettiğini ve bu yönde itirafta bulunduğunu belirtti. Polis, olayın ortaya çıkmasının ardından S.B. ile meseleyle bağlantısı tespit edilen diğer zanlıların aynı gün içerisinde tutuklanarak aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru; soruşturma kapsamında zanlılardan el yazısı ve imza örneklerinin alındığını, söz konusu örneklerin incelenmek üzere ilgili birimlere gönderileceğini belirtti. Polis memuru; ayrıca zanlıların ülkedeki yasal statülerinin de araştırılacağını ifade etti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

