Kayıplara karıştı

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından tutuklanan Y.U. ile ona uyuşturucu sattığı iddia edilen H.Ö mahkemeye çıkarıldı. Operasyondan kaçan şahsın ise henüz bulunamadığı açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri bir aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi. Polis, araçta bulunan zanlı Y.U. ile yolcu olarak bulunan bir şahsın araçtan indiğini, diğer şahsın ise koşarak olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir madde bulunarak emare alındığını ve zanlı Y.U.’nun tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde kaçan arkadaşıyla birlikte aralarında bin TL toplayarak Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldiklerini, Göçmenköy’de H.Ö. buluşarak uyuşturucu madde aldıklarını ve geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, H.Ö.’nün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada, cebinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 330 TL para bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, H.Ö.’nün ifadesinde diğer zanlılarla buluştuğunu ancak uyuşturucu vermediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yanık sigaranın Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmesi gerektiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam etiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026, 03:07