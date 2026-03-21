‘Kıbrıs güvenli ülke’

İngiltere AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Stephen Doughty Güney Kıbrıs’ta Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve diğer Rum yetkililerle temaslar gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Stephen Doughty’nin Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğunu ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Doughty, Kombos’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında tarihe dayanan güçlü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu vurguladı.

Kombos’la bölgedeki gelişmeler ve güvenlik konularını ele aldıklarını ifade eden Doughty, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın önemini ve iki ülke arasında artan iş birliği konularını da ele aldıklarını belirtti.

Gazete, Doughty’nin Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’yla da görüştüğünü ve Güney Kıbrıs’ın “güvenli ülke varsayılacağı taahhüdünü verdiğini” yazdı.

Habere göre Dimitriu görüşme sonrasındaki açıklamasında, Doughty’nin ziyaretinin, Güney Kıbrıs’ın güvenlik bir ülke olduğu mesajının verilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtirken Doughty’nin ayrıca, Kıbrıs sorununda ülkesinin yapıcı bir tutum sergileyeceğini de kendisine dile getirdiğini iddia etti.



Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026, 03:03