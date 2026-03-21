Aileleri gururla izledi

Ömer KADİROĞLU

Ağırdağ Dağyolu İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için anlamlı ve gurur dolu bir gün yaşandı. Eğitim yılına tek tek harfleri öğrenerek başlayan öğrenciler, kısa sürede kelime ve cümleleri okuyabilme başarısını göstererek, bu gurur gününü aileleri için hazırladıkları etkinliklerle taçlandırdı.

Dağyolu (Fota) köyündeki okulda düzenlenen ‘Okuma Bayramı’ saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Birinci sınıf öğrencileri Elanur Önegül ve İbrahim Efe Şahin, Türk Çocuğu Andı’nı okudu. Ardından Okul Müdürü Seval Kaçmaz, bir konuşma yaparak öğrencileri ve velileri selamladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, okuma bayramı için hazırladıkları şiir ve şarkıları seslendirdi. Daha sonra Kıbrıs manileri atışması gerçekleştirildi ve okumayı öğrenen birinci sınıf öğrencilerine belge ve madalyaları takdim edildi. Program, öğrencilerin hazırladığı “Veli Toplantısı” adlı skecin sahnelenmesiyle sona erdi.

Etkinliğe katılan öğrenci velileri, çocuklarının gösterdiği başarı ve sahnedeki performanslar karşısında büyük gurur yaşadı.



