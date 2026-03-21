'Tek yürek olalım'

Başbakan Ünal Üstel, son günlerde Kıbrıs Türk halkına yönelik tehdit içeren söylem ve gelişmelere dikkat çekerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Üstel, yaşanan tablo karşısında iç siyasi tartışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini ve tüm kesimlerin Kıbrıs Türk halkının hak ve güvenliğini korumak için tek yürek olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Üstel açıklamasında şunları söyledi:

“Sevgili kardeşlerim, son günlerde varlığımızı hazmedemeyen ve fırsat buldukça bizi yok saymaya, hatta yok etmeye hazır olan zihniyetin gerçek yüzü bir kez daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Bir tarafta Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın silahlarla verdiği pozlar ve yaptığı atışlar, diğer tarafta Başpiskopos’un Yunan savaş gemisine çıkarak ‘Kıbrıs’ın kurtuluşu için Yunan savaş gemileri kalmalı’ şeklindeki açıklamaları…

Bazı Rum yöneticilerin, Orta Doğu’daki savaş ortamını ve adadaki askeri yığınakları fırsata çevirerek Türkleri adadan kovma hayallerini açıkça dile getirmeleri… Tüm bunlar yaşanırken sözde tarafsız olduğunu iddia eden Avrupa Birliği yöneticilerinin terör örgütü EOKA’ya övgüler dizmesi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’cıları ‘kahraman’ olarak nitelendirmesi…

Bu söylem ve tutumlar asla kabul edilemez. Ortaya çıkan tablo, Kıbrıs Türkü’nün kimlere karşı bir varoluş mücadelesi verdiğini açık ve net şekilde göstermektedir.

Bu noktada hepimize düşen önemli bir sorumluluk vardır. Böylesi açık tehditler karşısında, iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olmalı; Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, hak ve menfaatlerini birlikte savunmalıyız. Çünkü söz konusu olan Kıbrıs Türk halkının varlığıdır. Gerisi teferruattır.”

Bayram tebriki kabul etti

Bu arada Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti. Lefkoşa Elysium Park’ta gerçekleşen etkinlikte Başbakan Üstel ve eşine, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan eşlik etti.

Tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada tüm Kıbrıs halkının, yüce Türk dünyasının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başbakan Üstel, bazı Müslüman ülkelerin bayramın sevincini yaşayamadığına dikkat çekti.

Üstel, bölgedeki savaşlardan etkilenen Müslüman halkların, Ramazan ayı ve Bayramı olduğunu bile anlayamadıklarını söyleyerek, “Biz, Kıbrıs Türk halkı olarak savaşlara karşıyız; barıştan yanayız.” vurgusu yaptı.

Başbakan Üstel, halka seslenerek, “Rahat olun, müsterih olun, KKTC’nin, rahat, huzurlu ve Türkiye'nin güvencesi ile güvenliği altında yoluna devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Bir millet, üç devletin evlatlarıyız.” diyen Üstel, Azerbaycan’a da hayırlı Nevruzlar ve Ramazanlar diledi.

