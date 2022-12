‘Milli meselemiz’

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, bütçe görüşmelerinde konuştu. Kıbrıs konusuna değinen Akar, “Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyızdedi.

Yunanistan'a da net mesaj veren Bakan Akar, "Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır” şeklinde konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

“-Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı giderek derinleşen, artan risk ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst düzeye çıktığı dönemden geçiyoruz.

-Türkiye olarak yakından takip etmekte savunma ve güvelikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz.

- Kahraman ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için büyük gayret göstermekte, cumhuriyet tarihimizin en büyük tatbikatlarını gerçekleştirmektedir.

-Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasında dünya standartlarına araç ve teçhizat kullanılmaktadır. -Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

-Terör örgütünün hudutlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı durma noktasına gelmiştir. Hudut güvenliği maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta gerçek dışı abartılı, bazı sözler ortaya atılmaktadır.

-Mehmetçik eksi 39 derece ile hava ve her türlü arazi koşulunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır.”

Yunanistan'a net mesaj

“-Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. --Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

-Biz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz.”