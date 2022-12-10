Yoğun ilgi sevindirdi

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SER-SAD), Türk Müziği Korosu, bağış gecesi konseri düzenledi. Konserin sunuculuğunu derneğin asbaşkanı Vijdan Karagözlü gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde (AKKM) geçtiğimiz Salı akşamı gerçekleşen ve yoğun ilginin olduğu konsere katılan dinleyiciler müzik dolu bir gece yaşadı.

Murat Çırakoğlu’nun Şefliğinde gerçekleşen gecede birbirinden keyifli şarkılar seslendirildi. Kısa bir sürede hazırlanarak seyirci karşısına çıkan SER-SAD Türk Müziği Korosu, dinleyicileri tarafından takdir edildi.

Gecenin sürprizi ise güçlü kadın seslerimizden Bahar Gökan oldu. Gökan, billur sesi ile dinleyicileri mest ederken, muhteşem bir geceye davet edilmenin mutluluğunu dile getirdi. Konserin sonunda dernek başkanı İsmihan Yorgancı, Bahar Gökan’a teşekkür çiçeğini vererek, gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022, 10:42