Lefkoşa’nın temeli sağlam

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaretinde, Lefkoşa’yı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdıklarını ve bu sayede 2022-2026 döneminde belediyenin şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını söyledi.

Harmancı, şehir hayatında ve ekonomik kalkınmada hayati bir rol oynayan küçük ile orta ölçekli işletmelerin nitelikli iş gücüne ulaşmalarındaki en önemli kurum olan KTEZO ile LTB’nin her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Harmancı, eğitimini tamamlayıp odadan lisans alan iş gücüne dikkat çekerek, “Eğer bir turizm adasıysak ve bu turizm adasında yerel ürünler üzerinden ve yerel iş gücü üzerinden ekonomik dinamiği yaratacaksak buna çok önem vermek zorundayız. Elbette yurt dışından yatırımcılar gelecek, ama ilk uğrayacakları ev, burası yani Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olacak” dedi.

Surlariçi’nde herkesin takdir ettiği bir gelişim ve devinim yaşandığını, ekonomik krizlere rağmen yeni iş yeri sayılarında önemli bir artış olduğunun altını çizen Harmancı, Surlariçi’nde küçük sanayi icra eden bazı işletmeleri Sanayi Bölgesi’ne taşıyarak Surlariçi’nin turizme yönelik daha çok hizmet vermesinin önünü açmayı birlikte başaracaklarına inandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022, 10:44