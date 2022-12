“Ankara sizin eviniz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) nezaket ziyaretinde bulundu.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de yer aldığı ziyarette, KTSO ve ATO’nun birbirine açılan kardeş kapılar olduğu vurgulandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ziyarette yaptığı konuşmada, burasını kendi evleri olarak gördüklerini ve yabancılık hissetmediklerini belirterek, “Ankara da sizin evinizdir ve kapıları sizlere daima açıktır. Her zaman beraberiz” dedi.

Ankara’nın değişim geçirdiğine işaret eden Baran, “Başkent memur şehri olmaktan çıkıp savunma sanayinin başkenti oldu. Coğrafi olarak çok zorlu bir bölgedeyiz. Bu nedenle savunma sanayinde çok iyi olmalıyız ve bunu başardık. Şu an dünyada savunma sanayi sıralamasının ilk 100’ünde Ankaralı 3 şirket var” ifadelerini kullandı.

Katma değerli üretimin önemine işaret eden Gürsel Baran, “Şu an Ankara’da katma değerli üretim var. Medikal üretim konusunda da önemli yol aldık. Üniversiteleri, tarımı ve kaplıca turizmiyle de Ankara var olduğunu gösterdi” dedi.

Markalaşma çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Baran, özellikle coğrafi tescilli ürünlerde ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuşmasında, “Kardeş kapılarının her zaman açık olduğunu biliyoruz. Bizim de kapılarımız her zaman sizlere açıktır” dedi.