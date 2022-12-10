25 duruşma yapıldı 40 tanık dinlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu bölgesinde, organize şekilde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ahmet Gezer, Bora Aydıner, Ahmet Erkurt,Mehmet Toz Mehmet Tan, Shuayb Abdülkadir Kasım ve Anwer Ahmet Hassan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 7 zanlı mahkeme emri ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 7 zanlı, tutuklu yargı talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların avukatlarının itirazı üzerine uzun soluklu duruşma gerçekleştirildi. Savunma, zanlılara kefil olabilecek 50’ye yakın tanığı mahkemeye dinletti. Toplam 25 oturum şeklinde gerçekleştirilen duruşmalar sonrası mahkeme kararını verdi ve zanlıların bir ay süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Olayın geçmişi

Lefkoşa’da tutuklanan 4 kişi ile ilgili soruşturmayı devralan Beyarmudu polisi, Ahmet Gezer ile Bora Aydıner’in, defalarca, yardımlaşarak, Ahmet Erkurt ve Mehmet Tan’ın yönlendirmesiyle kaçak göçmenleri, Lefkoşa’dan Beyarmudu’na getirdiğini ve Güney Kıbrıs’a geçmelerini sağaldığını belirlemiş ve ileri soruşturmada, Mehmet Toz, Shuayd Abdulkadir Kasım ve Anwer Ahmet Hasssan’ın da mesele ile ilgili bağlantılı olduğunu belirlemişti.