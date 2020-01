Ölü sayısı 38’e yükseldi

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Depremde Bin 607 kişi de yaralandı.

İlk tespitlere göre; 76 binanın yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı ve 503'ünün az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 826 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan dün saat 20.00 itibarıyla yapılan son açıklamada, şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtildi.

AFAD'ın açıklamasına göre 38 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Bin 607 vatandaş, hastanelere başvurdu.

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 23.507 çadır ulaştırılırken, 17.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kahvaltı ve 7.000 çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi."

Acil yıkılacak 12 bina tespit edildi

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgilere yer verildi: "Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya’da incelenen 1.521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı."

AFAD yardım için hesap numarası paylaştı

AFAD depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için de bir paylaşım yaptı. İsteyen vatandaşlar aşağıdaki banka hesap numaralarına para göndererek ve sms atarak depremzedelere yardımda bulunabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı depremde zarar gören hayvancılara yem ve hayvan desteği yapılacağını duyurdu.

Erdoğan: Her türlü çabayı gösteriyoruz

Elazığ depremiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem için bölge halkına ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Elazığ ve Malatya'ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başkan Yardımcısı Fuat Bey, Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra Hanım birlikte orada olduk. Bunun yanında gerek Kızılay, gerek AFAD yoğun bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. “



***

Gözyaşları sel olup aktı

Depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren beşi aynı aileden dokuz kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde depremle yıkılan Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali (12) ve Rüya Aslan için Kışla Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç Ali ile kardeşi iki aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Cenaze namazı öncesi, tabutun önüne gelen acılı baba Serhat Aslan, “İki ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından beş kişi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Depremde hayatını kaydeden Müzeyyen Ayken ve Zehra Ayken, Hacı Fethi Camisi, Hüseyin Yıldız ile Onur Yıldız ise Erba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

***

Akşener: Harekete geçtik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldiler" dedi. Malatya’da birçok evin enkazın altında kaldığı Doğanyol’un Gökçe Mahallesi’ne giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Elazığ’ı ziyaret ettiklerini, şimdi de Doğanyol’a geldiklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem de bir şey oldu iktidar partisi elbette devleti yönetiyor. O imkânlarıyla buraya geldi. Millet ittifakının Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmiş olan büyükşehir belediye başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik.”

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 10:56