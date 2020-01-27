İkinci tura kalırız

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “İkinci tura kalacağız” dedi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, danışmanları ile seçim manifestosu üzerinde çalışan Arıklı, istişare toplantıları yaptıktan sonra Girne İlçe Teşkilatı ile bölge toplantısı yaptı.

YDP Genel Başkanı, toplantıda yaptığı konuşmada "Herkes kendini bir Erhan Arıklı olarak görmeli ve ona göre saha çalışması yapmalı. Öncelikli hedefimiz ikinci tura kalmak. Bunu başaracak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde rakiplerimize fark atacağız" ifadelerini kullandı.