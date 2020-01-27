Durmak yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hafta sonunu fırsat bilen UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Karpaz’dan Güzelyurt’a kadar birçok bölgede vatandaşla buluştu, onlarla sohbet etti. Tatar, seçim ziyaretleri kapsamında sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, dün, Kars Büyük Oluklular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Yıldız başkanlığındaki 14 sivil toplum örgütü başkanı ile bir araya geldi.

Gönyeli bölgesinde gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem ve depremden zarar görenlerle ilgili yapılabilecekler de ele alındı.

Toplantıda sivil toplum örgütleri adına söz alan Orhan Yıldız, depremde zarar görenlere yardım etmek arzusunda olduklarını ve bu amaçla derneklerin deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Başbakan’dan bu konuda destek istedi.

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, “Depremde zarar görenler kardeşlerimiz. Aynı acıyı biz de kardeşlerimizle birlikte derinden hissediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı

Tatar ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mücahitlerin genel kuruluna katıldı

Bu arada Başbakan Ersin Tatar, Gazi Mağusa’da Mücahit Komutanları Derneği Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tatar, verilen mücadelenin devam ettiğini söyledi, son yıllarda özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de başlattığı çalışmalarla Mavi Vatan’da hak ve çıkarların korunması adına büyük adımlar atıldığını kaydetti.

Tatar’dan BM’ye tepki

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Birleşmiş Milletler’in artık Kıbrıs gerçeklerine uygun bir tutum içine girmesi gerektiğini” vurguladı.

Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutters’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılması için hazırladığı ön rapora tepki gösterdi. Tatar, “Öncelikle BM Barış Gücü 1964’te başlayan Kıbrıs’ta barışı koruma faaliyetlerinin günümüzüm koşullarına uymadığını vurgulamak isterim” dedi.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“1964’ten bu yana Ada’da görev yapmakta olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü ( BMBG)’nün görev süresi ay sonundan önce 6 aylık bir süreyle bir kez daha yenilenme aşamasındadır.

Konuya ilişkin olarak BM Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi’ne bir rapor sunacaktır. Bu raporun taslağı Konsey üyeleriyle ilgili taraflara dağıtılmıştır.

Öncelikle BM Barış Gücü 1964’te başlayan Kıbrıs’ta barışı koruma faaliyetlerinin günümüzüm koşullarına uymadığını vurgulamak isterim.

Şöyle ki, 1974 öncesinde çok sayıda ateş kes hattı bulunmasına karşın 1974 sonrasında ortaya çıkan coğrafi zemin ve gerçekler çerçevesinde bu hat ikiye inmiştir. Dolayısıyla BMBG’nin görevi bu gerçek temelinde şekillenmelidir…”