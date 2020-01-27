Tümü ihraç

Suna ERDEN

Lefke’de kavga etmeye başlayıp, Lefkoşa’ya kadar birbirlerini takip edip, Serhatköy civarında inşaat demirleriyle karşılıklı saldırıya geçen 9 kişiden 8’i tutuklanırken, Metin Karadeniz’in ağır yaralı olduğu belirtildi.

Kavganın ardından tutuklanan Rıdvan Avcıkaya, Kürşad Avcıkaya, Bekir Avcıkaya, Engin Aras, Fahrettin Aras, Boran Aras, Mücahit Yiğit ve Uğurcan Hamitoğlu dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada başına inşaat demiriyle vurulan Metin Karadeniz’in beyin kanaması geçirdiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 25 Ocak 2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında Güzelyurt- Lefkoşa anayolu Serhatköy civarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlılar Metin Karadeniz, Rıdvan Avcıkaya, Kürşad Avcıkaya, Bekir Avcıkaya bir taraf, Engin Aras, Fahrettin Aras, Boran Aras, Mücahit Yiğit ve Uğurcan Hamitoğlu’nun diğer taraf olup kavga ettiklerini ifade etti.

İnşaat demiri ile başına vurdular

Polis, kavgada Engin Aras’ın henüz tespit edilemeyen inşaat demiri ile Metin Karadeniz’in kafasına vurup, beyin kanaması geçirmesine sebep olduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın da yine tespit edilemeyen inşaat demiri ile Uğurcan Hamitoğlu’nun sol koluna vurup, kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Kavga anında zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın elinde bulundurduğu inşaat demiriyle Engin Aras’a ait LY 121 plakalı BMW aracın sağ ön kapısına da vurarak, 500 TL hasara uğrattığını kaydeden polis, kavga sonucu Metin Karadeniz’in ağır yaralandığını ifade etti.

Yoğun bakımda

Polis, Metin Karadeniz’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilip, yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Uğurcan Hamitoğlu, doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

