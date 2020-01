Projelerini anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, geçtiğimiz akşam Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ni (GÜKAD) ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili vizyonunu paylaştı.

GÜKAD Başkanı Mehtun Muslu tarafından karşılanan ve kalabalık bir katılımcı topluluğuna hitap eden Tufan Erhürman Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik beş yıllık vizyonun üç aylık seçim döneminden çok daha önemli olduğunu belirttiği konuşmasında önümüzdeki beş yıllık sürenin iyi değerlendirilmemesi halinde Kıbrıs adasının çok şey kaybedeceği endişesini taşıdığını ifade etti.

Hedef beşli konferansın bir an önce toplanmasıdır

Çözümün 49 yıldır CTP başta olmak üzere Ada’da kalıcı barış isteyenlerin biricik hedefi olduğunu ifade eden Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu üç ayaklı vizyonun da birinci ayağı bizim için 49 yıldır söylediğimiz gibi bir an önce kapsamlı çözüme ulaşma ayağıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri biter bitmez, Cumhurbaşkanlığı makamının önündeki birinci temel hedef, beşli konferansın toplanmasıdır. Eğer biz bir an önce çözüme gitmek istiyorsak, hiçbir şeyi sıfırdan başlatmak niyetinde olmamamız gerekir.”

Cumhurbaşkanı topluma liderlik etmelidir

Toplumsal bir seferberlik içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal seferberliğin en önemli unsurlarından biri haline getirilmesi gerektiğini belirten Erhürman “Gerçek anlamda toplum liderliği ve topluma o liderliği yapacak bir makam haline gelerek bu seferberliği çekip sürüklemek zorundadır diye düşünüyoruz” dedi.