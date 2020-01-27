Asya ekonomisine darbe

Çin'de ortaya çıkan corona virüsünün maliyetinin 500 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. Corona virüsünün genetik yapısı SARS ile yüzde 80 örtüşüyor. Bu benzerlik gibi ekonomik etkileri de aynı olursa dünya ekonomileri için kötü bir sürpriz beklenebilir.

Çünkü SARS 2003'te küresel ekonomiye 40 milyar dolar zarar vermişti. Jong-Wha Lee ve Warwick McKibbin'in yazdığı bir makalede, SARS'ın faturası 40 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Tabi o dönemki Asya ekonomileri şimdikinden çok daha küçüktü. Şu anda böyle bir salgının maliyeti ekonomilerin büyüklüğünü düşününce daha da ağır olabilir. İşler kötü gider ve SARS'tan daha büyük küresel bir salgın halini alırsa maliyet katlanarak büyüyor. 2017'de ekonomistler Victoria Fan, Dean Jamison ve Lawrence Summers'ın tahminlerine göre, küresel bir salgının maliyeti 500 milyar dolar olacak.

Küresel bir salgının dünya GSYİH'sının yüzde 0.6'sını yok edeceği tahmin ediliyor. 2016'da yapılan bir diğer çalışmaya göre de virüs salgınlarının yıllık maliyeti 60 milyar dolar civarında. S&P'nin yaptığı değerlendirmede ise Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü krizi böyle devam ederse Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 1.2 puan etkilenecek. Çin, 2019'da yüzde 6.1 ile son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü.

Kısa sürerse etkisi az oluyor

Salgınlar turizmden, ulaştırmaya, borsalardan emtialara kadar birçok parametreyi de etkiliyor. Hem şirketler hem de ticaret salgınlardan zarar görüyor. Örneğin, petrol Çin'in siparişlerindeki azalma nedeniyle corona virüsü görüldüğü günden bu yana düştü. Salgın nedeniyle Çin'deki petrol talebi günlük olarak 260 bin varil azaldı. Bu da ölçeği düşününce petrol fiyatlarını etkiliyor.

SARS örneğinde de şirket performanslarından küresel ticarete kadar her alanda negatif etkiler görülmüştü. Geçmiş örneklere bakıldığında, kısa süreli bir salgın ekonomileri de kısa süreli etkiliyor. Örneğin 2003'te MSCI China Endeksi altı aylık bir düşüş yaşamış ancak sonra toparlanmıştı.

Yüzde 3 değer kaybetti

Asya'da tüm borsalar vakaların yayılması sonrası yüzde 3'leri aşan oranlarda değer kaybetmişti. Şangay Borsası'nda düşüş oranı yüzde 3,8 oldu. Hong Kong Hang Seng endeksi 21 Ocak'tan iki gün önceye kadar yüzde 3 değer kaybetti. Japon Nikkei ve Güney Kore Kospi endekslerindeki düşüş oranı da sırasıyla yüzde 1.1 ve 0.6 oldu. ABD ve Avrupa borsalarının da ilk reaksiyonu düşüş olsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasının ardından bir miktar toparlanma yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü virüs ile ilgili olarak 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu açıklamıştı.