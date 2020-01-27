Sağlık için çok önemli

İbrahim DİRAN

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Dr. Cem Özkan, bitkisel üretimde sadece zirai ilaç kullanılarak yapılan üretimde bir yere varılamayacağını, biyolojik mücadele kullanıldığında ürünün marka haline daha yüksek fiyat getirebileceğini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Dr. Cem Özkan, Türkiye’de ve KKTC’de 1980’lere kadar faydalı böcek üretimi yapıldığını, zirai ilaç kullanımının üretici açısından daha kolay olduğundan faydalı böcek kullanımından uzaklaşıldığını ifade etti.

Kullanılan zirai ilaçların meyve ve sebzelerde kalıntı bıraktığından zaman zaman ihraç edilen ürünlerin gönderildikleri ülkelerden geri çevrildiğini kaydeden Özkan, “Türkiye’de zirai ilaç kullanımından dolayı; biyolojik mücadele ile birlikte kültürel mücadele yapan Avrupa ülkelerinin 4 dolara sattığı ürünü Türkiyeli üreticiler 1 dolara satamıyor” dedi.

Bu nedenlerden dolayı biyolojik mücadeleye geri dönüş yaşandığını kaydeden Özkan, bugün Türkiye’de özel sektör ve üniversite işbirliğinde faydalı böcek üretimine tekrardan başlandığını ve üreticilere dağıtıldığını, bu çalışmalara da proje bazında devletten destek verildiğini kaydetti.

Biyolojik mücadele yönteminde ürünlerde zirai kalıntı riskinin azalacağından ürünlerin marka (aranan ürün) haline geleceğini kaydeden Özkan, uzun vadede doğal dengenin düzeleceğinden üreticilerin sorunlarının da azalacağını, zirai ilaç uygulamasının en aza ineceğini söyledi.

Uluçam: Biyolojik mücadele kazandırır

KKTC Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ise konvansiyonel tarım yöntemiyle yani sadece zirai ilaçlar kullanılarak bir yere varılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Uluçam, biyolojik mücadeleyi doğru yapan üreticilerin ürünlerinin hem aranan ürün haline geleceğine hem de daha yüksek fiyattan alıcı bulabileceğine işaret etti.