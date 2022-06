Ortada tek delil yok

Gezi Davasında 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku, mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararını, kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e değerlendirdi.

Ziyarette Mine Özerden, “Bakınca yüzlerce sayfalık karar. Ama aynı paragrafları kes yapıştır yapmışlar. Her paragrafın sonunda ‘tespit edilmiştir’ yazıyor. Ama ortada tespit edilen tek delil yok” dedi.

Gezi Davasında 18'er yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku, kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e mahkemenin geçtiğimiz hafta açıkladığı gerekçeli kararını değerlendirdi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Yapıcı, Özerden ve Utku, kendilerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e mahkemenin gerekçeli kararına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Mine Özerden

“İddianamede somut hiçbir şey yok. Benimle ilgili kes yapıştır hep aynı paragraflar yazılmış. Hepis de ‘tespit edilmiştir' diye bitiyor. Peki ne tespit edilmiş? O yok. Hiçbir belge yok. Delil yok!”

Mücella Yapıcı

“600 küsur sayfalık karar yazmışlar. Ama içinde 50-60 sayfa FETÖ'yü anlatıyor. ‘Ne alakası var diyoruz' ama nafile. Somut, anlamlı olabilecek tek bir delil yok. Bilgisayar kullanma izni var. Ama yazmak yasakmış. Sadece gerekçeli kararı okumak içinmiş.”

Çiğdem Mater

“Gerekçeli kararda bizle ilgili hiçbir şey yok. Sosyal medya paylaşımlarımdan bahsediyor. Ama benim sosyal medyam yok. Bir toplantıdan bahsediyor. Ben o toplantıda yokum. ‘Gezi'de yaşananların filmini yapmak için ekip kurdu' diyor. Evet, kurduk ama Gezi bittikten bir buçuk ay sonra kurduk! Suç bunun neresinde?”

Özgürlük gelmeli

Ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer şunları söyledi:

“Düşünce suçluları, siyasi yargılamalar Türkiye'nin ayıbı olmaya devam ediyor!

Ülkemizin itibarına da zarar veren bu ayıptan artık kurtulmalıyız. Bunun için de İstinaf Mahkemesi bir an önce dosyaları görüşmeli, hızla karar vermeli ve Gezi Davası tutuklularına yönelik bu hukuksuzluk derhal bitirilmelidir.

Bu sürede de onların cezaevinde yaşadıkları haksızlıklar karşısında insani koşulları sağlamak bu devletin görevidir.

Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve mahkumların başta sağlık koşulları olmak üzere her alanda insani muamele görmeleri zorunluluktur.

Bir an önce bu haksızlıklar, hukuksuzluklar bitmeli, Gezi davası tutuklulukları derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır.”