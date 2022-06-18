‘Adaletsizlik örneği’

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Davası sonucunda asılsız suçlamalarla hapsedilen yedi kişiyi düşünce mahkumu ilan etti. Genel Sekreter Agnes Callamard yaptığı açıklamada, "Çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneği" dedi. Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18'er yıl hapis cezasının verildiği Gezi davasıyla ilgili Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard açıklama yaptı.

Callamard, “Bu yedi kişinin düşünce mahkumu ilan edilmesi, keyfi tutukluluk ve siyasi güdümlü yargılamalarla başlayıp şov niteliğinde bir dava ve mahkumiyet kararlarıyla biten adaletsizlik güncesinin teşhis edilmesidir. Yedi kişinin maruz kaldığı adaletsizlik, Türkiye'de insan haklarına yönelik aşırı sert baskılar kapsamında çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneğidir” dedi.

Kendisi de avukat olan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen'in öncülüğündeki bir heyet, Gezi Davası tutuklularını cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından bugün, aktivistler, düşünce mahkumu ilan edildi.

Callamard tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gezi Davası tutuklularına yapılan bu şoke edici adaletsizlik, bir kez daha, Türkiye'de yargı sisteminin muhalefeti susturmak için bir baskı aracına dönüştüğünü gösteriyor. Bu kişilerin cezaevinde geçirdiği her gün, adalet kavramına ve insan haklarına karşı, Türkiye devletinin korumayı taahhüt ettiği ancak defalarca ve pervasızca ihlal ettiği ilkelere karşı yapılmış bir hakarettir. Gezi Davası tutukluları düşünce mahkumudur, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalılar.”



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022, 09:56