Önemli bir proje

Gazimağusa’dan diğer ilçelere toplu ulaşımı sağlayacak taşımacılık ağının kurulması için çalışma yapılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile toplantı yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ülke ve Gazimağusa için toplu ulaşımın öneminin arttığını belirterek, toplu ulaşımın önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Gazimağusa’da belediye sınırları dışında Gazimağusa-Lefkoşa ve Gazimağusa-İskele gibi güzergahları kapsayacak taşımacılık ağının gündeme geldiğini ifade eden Arter, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projeye teknik anlamda destek vereceğini belirtti.

“İlk etapta anket çalışması yapılacak”

Konunun aciliyeti nedeniyle takvimlendirme yapılması ve ilerlenmesi gerektiğini kaydeden Arter, ilk etapta toplu taşımacılığın gereği olarak nüfus yapısı, insanların hangi saatlerde toplu taşımayı kullanmasıyla ilgili bilgi edinmek için anket çalışması yapılacağını ve konunun değerlendirileceğini ifade etti.

İsmail Arter, toplu ulaşımın yetersiz olduğu ülkede, otobüs, minibüs ve taksi işletmecilerinin de projeye dahil edilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Arter’in başarılı çalışmaları ve projeye anlamlı desteğinden dolayı teşekkür ederek, projenin gerçekleşmesinde belediyenin desteğinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Hocanın’dan Arter’e ziyaret

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Aykut Hocanın dün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile DAÜ arasında yürütülen çalışmalar ve iş birliklerinin konuşulduğu ziyarette Rektör Aykut Hocanın’a İdari ve Teknik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy eşlik etti.