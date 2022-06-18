“Yoksulluğun doruğundayız” 

Cemre Peral YANIKER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik yoksullaşma döneminden geçmesi nedeniyle” başlattığı ziyaretler kapsamında, dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bazı milletvekilleri ve parti yetkilileri de eşlik etti.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, ekonomik ve demokratik yoksullaşmanın doruğa çıktığı bir dönemden geçildiği ve bundan dolayı büyük bir motivasyon ve umut yitimi yaşandığı kanaatinde olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun önünün kapalı olmadığını söyledi.

Sendika, örgüt ve kuruluşlara bir dizi ziyaretler yapmayı planladıklarını kaydeden Erhürman, bu kapsamda, ülkenin köprü kurumlarından biri olan KTÖS’e ziyarette bulunduklarını ifade ederek, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi.

Erhürman, “müdahalelerin art arda yaşandığı bu dönemde, hükümetin Meclis’e getirdiği tasarıların ilkinin düşünceyi açıklama özgürlüğünü kısıtlama” yönünde olduğunu öne sürerek, bu yasa tasarısına gösterilen tepkilere işaret etti ve “Bu, Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği bir şey değildir” dedi.

“Ek bütçe en az 3 milyar TL eksik gösterilmiştir”

Ekonomik anlamda atılan adımlara da değinen Erhürman, “ek bütçenin en az 3 milyar TL eksik gösterildiğini, bunun, başta belediyeler olmak üzere, alt kesimlere verilmesi gereken desteğin verilmemesi için yapıldığını, topluma ‘yoksulluk kaderimizdir’ mesajının verilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

Erhürman, bu zor dönemde bile, ülkenin kendi kaynaklarının ayda en az 1 milyar TL mahalli gelir yarattığına dikkat çekerek, bunun yanında güven yaratıcı önlemler gibi adımların müzakere edilip gerçekleştirilmesiyle, ülkenin kalkınmasının önünü açabilecek olanakların olduğunu söyledi ve bu önlemlerin Kıbrıs sorununun federasyon formülü çerçevesinde çözülmesi yolunda kaldıraç işlevi görebileceğini kaydetti.

Maviş: Mücadele birlikte verilmeli

KTÖS Genel Sekreteri Maviş de, toplumsal sorumluluk misyonu yüklenerek başlatmış olduğu ziyaretlerden dolayı CTP’yi kutlayarak, yaşanan sıkıntılar karşısında tüm tarafların ortak noktada buluşup, eylem birlikteliğiyle hareket edip, toplumun önünü açmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Maviş, CTP ve KTÖS’ün kuruluşlarından beri birçok kere beraber mücadele verdiğini ve bundan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, bu dönemde de beraber mücadele vermenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne karşı bir takım eleştirilerde bulunan Maviş, protokol içeriğinin toplumun yeniden tasarlanması yönünde olduğunu savundu ve özellikle eğitimle ilişkin maddelere dikkat çekerek, Öğretmen Akademisi’nin misyonunun ortadan kaldırılmaya ve öğretmenin niteliklerinin değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

