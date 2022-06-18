Proje gündemde

İsrail doğal gazının Mısır’a taşınması ve burada sıvılaştırılarak AB’ye iletilmesini öngören AB-Mısır-İsrail üçlü anlaşmasını değerlendiren AB Komisyonu Enerji konularından sorumlu sözcüsü Tim McPhiei, söz konusu anlaşmanın düğer üye devletlerin doğal gazını da içerebileceğini ifade etti.

Haravgi gazetesi: “Komisyon Diğer Bölge Ülkelerinin Gazının Taşınmasını İhtimal Dışı Bırakmıyor” başlığı altında verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun enerjiden sorumlu sözcüsü Tim McPhie’nin konuya ilişkin Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre McPhie açıklamasında, AB’nin İsrail ve Mısır’la imzaladığı anlaşmanın “bölgedeki tüm kaynaklardaki doğal gazları kapsadığını ve AB üyesi ülkelerden doğal gazı da içerebileceğini” ifade etti.

AB’nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi stratejisinde Doğu Akdeniz’in kaynaklarının değerlendirilmesinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan McPhie, Mısır ve İsrail’le imzalanan anlaşmanın, AB’nin Mısır’dan yılsonuna kadar alacağı doğal gaz miktarını 5 bcm’den 7 bcm’ye çıkarabileceğini belirtti.

McPhie, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz ithal etme olasılığının sorulması üzerine ise, “Vasiliko’daki doğal gaz depolama ve yeniden gaz haline getirme tesisinin önümüzdeki yıl 2 bcm kapasiteyle faaliyete geçmesinin beklendiğini” belirtti.

McPhie, EastMed boru hattı projesinin gidişatına ilişkin bir soruya karşılık ise, “Komisyon’un ortak ilgi alanı projelerinden biri olarak söz konusu projenin sürdürülebilirlik araştırmasını finanse etmekte olduğu” yanıtını verirken “araştırmanın, proje müdahilleri tarafından devam etmekte olduğunu, projenin devam edip etmeyeceğine ise bu müdahillerin karar vereceğini” sözlerine ekledi.

