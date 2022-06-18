UBP-DP- YDP hükümeti, 11üst kademe yöneticisini görevden alırken, 9 yeni atama yaptı. Alınan kararlar önceki akşam geç saatlerde Resmi Gazetede yayımlandı. Görevden alınanlar arasında bulunan İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu “Beni göreve atayan da alan da UBP’dir diyerek tepki gösterdi.
Öksüzoğlu, son genel seçimlerde UBP’den milletvekili adayı olduğunu ve az bir farkla seçimi kaybettiğini anımsattı.
Görevden almalar
16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre görevden alınan isimler şöyle:
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu
Başbakanlık Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhur
Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı
Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi
Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay
Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Berghan Ongan
Yeni atamalar
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre atamalar ise şöyle:
Berhan Ongan: Başbakanlık Müsteşarı
Hüseyin Cahitoğlu: İstatistik Kurumu Başkanı
Ayşen Kumsal: Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü
Saadet Hüdaverdi: Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü
Vicdan Celaloğlu: Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü
Sezai Emre: Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü
Yusuf Kenan Yeşilleme: Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü
Halide Elçin Kurtarıcıoğulları: Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
Mehmet Çavuşoğlu: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan oldu
Hükümet 11 üst kademe yöneticisini görevden alırken, 9 yeni atama yaptı
UBP-DP- YDP hükümeti, 11üst kademe yöneticisini görevden alırken, 9 yeni atama yaptı. Alınan kararlar önceki akşam geç saatlerde Resmi Gazetede yayımlandı. Görevden alınanlar arasında bulunan İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu “Beni göreve atayan da alan da UBP’dir diyerek tepki gösterdi.
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