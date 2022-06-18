Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan oldu

UBP-DP- YDP hükümeti, 11üst kademe yöneticisini görevden alırken, 9 yeni atama yaptı. Alınan kararlar önceki akşam geç saatlerde Resmi Gazetede yayımlandı. Görevden alınanlar arasında bulunan İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu “Beni göreve atayan da alan da UBP’dir diyerek tepki gösterdi.

Öksüzoğlu, son genel seçimlerde UBP’den milletvekili adayı olduğunu ve az bir farkla seçimi kaybettiğini anımsattı.

Görevden almalar

16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre görevden alınan isimler şöyle:

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu

Başbakanlık Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhur

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay

Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Berghan Ongan



Yeni atamalar

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre atamalar ise şöyle:

Berhan Ongan: Başbakanlık Müsteşarı

Hüseyin Cahitoğlu: İstatistik Kurumu Başkanı

Ayşen Kumsal: Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü

Saadet Hüdaverdi: Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü

Vicdan Celaloğlu: Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü

Sezai Emre: Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü

Yusuf Kenan Yeşilleme: Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü

Halide Elçin Kurtarıcıoğulları: Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

Mehmet Çavuşoğlu: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022, 10:02