Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (KTHKS) UBP -DP-YDP hükümetinin hayat pahalılığı ve demokrasi konusundaki tavrını protesto etmek adına bugün saat 09.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik greve gidileceğini duyurdu.

Bu duyuru üzerine harekete geçen Bakanlar Kurulu, gece geç saatlerde yayımladığı emirnameyle grevi yasakladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 Grev Yasağı (Sivil Havacılık Dairesi) Emirnamesi II’ye göre grev 60 gün süreyle ertelendi.

Emirnamede şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, elzem hizmet olması nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer Sendikaların, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şubesinde ve/veya diğer birimlerinde ve/veya Ercan Havalimanının tüm birimlerinde 18 Haziran 2022 Cumartesi saat 09:00 dan ertesi gün saat 08:00 a kadar 23 saatlik başlatacakları grevin, hizmetlerin aksamaması için 60 (Altmış) gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi'nin 79(8)3 maddesi gereğince ekte sunulan "2022 Grev Yasağı (Sivil Havacılık Dairesi) Emirnamesi ll"nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.”

Emirnamede iş ihtilafı dostane bir anlayışla halledilmesine kadar Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde görev yapan ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanların grev yapmalarının yasaklandığı belirtildi.

Arıklı: Ülkeye zarar veriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün yaptığı açıklamada grevin yasaklanacağını söylemişti.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nun, sendikanın yapmayı planladığı 23 saatlik grevin Bakanlar Kurulu tarafından erteleneceğini açıklamıştı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın son 4-5 ay içerisinde aynı gerekçeyle grev kararı aldığını hatırlatan Arıklı, “Sendika iyi niyetli değil” demişti. Arıklı, iyi niyetten uzak alınan kararın çözüm amaçlı değil, ülkeye zarar verme amacı taşıdığını söylemişti.