Hesapları mercek altında

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışında gelen para transferleri mercek altında. Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı. Uğur'un yanı sıra soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında hakkında gözaltı kararı verilen Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün de yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer alan Uğur, pişmanlığını dile getirmişti.

"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım." ifadelerini kullanan Uğur, "Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…" dedi.

Soruşturma hakkında ne biliniyor?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Levent'in yardım paralarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, derneğe gelen 210 milyon liranın kayda geçirilmediği, bazı tapu devirlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

İddialar ne?

Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam bir milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.

