Türkiye’de can kaybı 908

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 96 kişinin daha Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 908'e yükselirken vaka sayısı da 4 bin 56 artarak 42 bin 282 oldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki Coronavirüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'de can kayıpları ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 96 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 908'e yükselmiş oldu. İlk vakanın 10 Mart 2020 tarihinde açıklandığı Türkiye'de vaka sayısı 4 bin 56 artarak 42 bin 282 oldu. Dün 28 bin 578 test yapılırken toplam test sayısı da 276 bin 338'e yükseldi.