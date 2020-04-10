İşleri çok daha zor

Abdullah ZAİFOĞLU

Batı bölgesinin Birinci Lig’de mücadele eden takımlarından Bostancı Bağcıl, bu sezon istediği başarının çok ama çok uzağında kaldı.

Son yıllarda kötü gidiş var

Son yıllarda hiç de iyi gitmeyen ve play-out maçları sonrasında ligde kalan B.Bağcıl, maddi sıkıntıları en fazla yaşayan takımlarımızdan biri. Özellikle Batı bölgesindeki takımların yaşadığı maddi sorunlar onların da en büyük sorunu oldu.

Bu sezona da sıkıntılı başladı

Bu sezona da kadro sıkıntısı ile başladılar. Maçlarda daha çok genç oyunculara yer verdiler. Geride kalan 22 haftada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet alırken 25 gol attı, 35 gol yedi ve 17 puan topladı.

Kendi sahasında iki maç kazanabildi

Sadece kendi sahasındaki Maraş ve Ozanköy karşısında galip gelirken Doğancı maçı oynanmadı ve tüm takımlara olduğu gibi onların hanesine de hükmen galibiyet olarak işlendi.

İlk yarı sonunda kötü bir performans sergilediler ve devreyi 13 puanla 14. sırada tamamladılar.

Teknik adam değişikliği yaptı

Sezona teknik adam Yüksel Tok ile başlayan Bostancı Bağcıl 9. haftadan sonra teknik adam değişikliğine gitti ve devreyi futbolcusu Ahmet Zaifoğlu ile tamamladı. İkinci yarıya deneyimli teknik adam Ahmet Soğukpınar ile başladı.

B.Bağcıl’ın istatikleri şöyle:

*Sezonun ilk 5 maçında sadece 1 gol atabildiler.

*Son oynadıkları 10 maçta galibiyet alamadılar.

*Takımda en fazla golü 10 golle Zekai Serdar attı.

*En farklı galibiyetini 6-1’lik skorla Ozanköy karşısında aldı.

*En farklı galibiyetini Maraş karşısında aldı.(3-1)

*Deplasman maçlarında hiç galibiyet alamadı.

*8 maçta rakip takımlara gol atamazken sadece 3 takımdan gol yemedi.

*Oynadığı 3 maçı 0-0’lık skorlarla tamamladı.

*Attıkları 25 golün 2 tanesini penaltıdan attılar.

*Yedikleri 35 golün 2 tanesini penaltıdan yediler.

*En fazla golü 31-45 dakikalar arasında attılar.(6 gol)

*En fazla golü 76-90 dakikaları arasında yediler.(11 gol)

*Kendi evinde 12 puan alırken deplasmanda 5 puan alabildi.

Golleri atan futbolcular: Zekai 10, Kemal Solkanat 4, Mete Sağır 3 Aziz Özsakallı 2, Mustafa Gardiyanoğlu 1, ustice Amenyaglo 1( 3 gol hükmen galibiyet olarak işlenen Doğancı maçından işleme kondu).

Yedikleri gol dakikaları:

Attıkları goller Yedikleri goller

1-15 dk. arası 1 1-15 dk. arası 2

16-30 dk. arası 4 16-30 dk. arası 5

31-45 dk. arası 6 31-45 dk. arası 3

46-60 dk. arası 3 46-60 dk. arası 5

61-75 dk. arası 3 61-75 dk. arası 9

76-90 dk. arası 5 76-90 dk. arası 11

Oynadıkları maçlar:

B.Bağcıl-G.Birliği=0-2

Görneç-B.Bağcıl=3-1

Esentepe-B.Bağcıl=0-0

B.Bağcıl-Girne Halk Evi=0-2

Lapta-B.Bağcıl=1-0

B.Bağcıl-Maraş=3-1,

Mesarya-B.Bağcıl=2-0

B.Bağcıl-Doğancı=3-0(H)

Dörtyol-B.Bağcıl=3-1

B.Bağcıl-Yalova=1-2

M.menekşe-B.Bağcıl=4-1

B.Bağcıl-Ozanköy=6-1

Karşıyaka-B.Bağcıl=0-0

B.Bağcıl-Dumlupınar=0-0

Çanakkele-B.Bağcıl-1-1

G.Birliği-B.Bağcıl=3-1

B.Bağcıl-Görneç=2-2

B.Bağcıl-Esentepe=1-2

Girne Halk Evi-B.Bağcıl=1-1

B.Bağcıl-Lapta=2-2

Maraş-B.Bağcıl-1-1

B.Bağcıl-Mesarya=0-2