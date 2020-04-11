Marina Sinitsyna (Tiyk) Covid-19 salgınına dikkat çekti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüse karşı mücadelede sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmediyorlar...

Verilen bilgiye göre sanatçı Marina Sinitsyna (Tiyk), dünya geneline yayılan ve binlerce insanın yok oluşuna neden olan Coronavirüse dikkat çekmek, verilen mücadeleye sanatsal bakış açısıyla destek vermek için kollarını sıvadı

Sanatçı Marina Sinitsyna (Tiyk), dünya insanları olarak yaşadığımız ülkelerde yapılan uyarı ve önlemleri yerine getirerek sağlıklı kalabileceğimizi belirterek #evdekalın dedi

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek Covid-19’u farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.









Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:24