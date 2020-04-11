Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ilk hafta çekilişi yapıldı

15 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ilk hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında ilk hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Bahar Kampanyasının Birinci hafta talihlileri açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Ekmek kızartma makinesi 
1) Nükhet Solkanat/Akova
2) Nedime Gazitaç/Dilekkaya
3) Cemal Gözdağ/Göçmenköy
4)Gülsün Köroğlu/Lapta
5)Hüseyin Bahtiyar/Mağusa

Ütü:
1)Hüseyin Öksüzoğlu/Gönyeli
2)Murat İzoğlu/Görneç 
3)Ali Ersener/Gaziveren
4)Bilgin Mullahasan/Ortaköy
5)Hasan Yönlüer/Gönyeli

 Tost makinesi:
1)Havva Doğlu/Dağyolu
2)Alican Eyyamoğlu/Gönyeli
3)Taner Etkin/Lapta
4)Hüseyin Özsoy/Akova
5) Hüseyin Nizam/Sütlüce

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:25
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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