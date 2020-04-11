Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ilk hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında ilk hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Bahar Kampanyasının Birinci hafta talihlileri açıklandı:
Ekmek kızartma makinesi
1) Nükhet Solkanat/Akova
2) Nedime Gazitaç/Dilekkaya
3) Cemal Gözdağ/Göçmenköy
4)Gülsün Köroğlu/Lapta
5)Hüseyin Bahtiyar/Mağusa
Ütü:
1)Hüseyin Öksüzoğlu/Gönyeli
2)Murat İzoğlu/Görneç
3)Ali Ersener/Gaziveren
4)Bilgin Mullahasan/Ortaköy
5)Hasan Yönlüer/Gönyeli
Tost makinesi:
1)Havva Doğlu/Dağyolu
2)Alican Eyyamoğlu/Gönyeli
3)Taner Etkin/Lapta
4)Hüseyin Özsoy/Akova
5) Hüseyin Nizam/Sütlüce