Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ilk hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında ilk hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Bahar Kampanyasının Birinci hafta talihlileri açıklandı:



Ekmek kızartma makinesi

1) Nükhet Solkanat/Akova

2) Nedime Gazitaç/Dilekkaya

3) Cemal Gözdağ/Göçmenköy

4)Gülsün Köroğlu/Lapta

5)Hüseyin Bahtiyar/Mağusa

Ütü:

1)Hüseyin Öksüzoğlu/Gönyeli

2)Murat İzoğlu/Görneç

3)Ali Ersener/Gaziveren

4)Bilgin Mullahasan/Ortaköy

5)Hasan Yönlüer/Gönyeli

Tost makinesi:

1)Havva Doğlu/Dağyolu

2)Alican Eyyamoğlu/Gönyeli

3)Taner Etkin/Lapta

4)Hüseyin Özsoy/Akova

5) Hüseyin Nizam/Sütlüce

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:25