‘Ulusal güvenliği  tehlikeye soktu’

Partisinin Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı tanıtım töreninde konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, “Doğu Akdeniz’deki haklarımızı gözümüzün önünde başka ülkeler paylaşıyorsa, Ege’deki ulusal egemenlik haklarımızı kullanamamayla ilgili dışarıdan gittikçe daralan bir çembere alınıyorsak, artık bu hükûmet bir ‘ulusal güvenlik riski’ haline gelmiştir.” dedi.

DEVA Partisi, Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planını açıkladı. Tanıtım töreninde açıklama yapan DEVA Partisi lideri Ali Babacan şunları söyledi:

“Şu anda Türkiye'nin bir dış politikası yok. Bir kişinin dürtülerine bağlı şahsileştirilmiş dış ilişkiler seti var. Diplomasi son derecede zayıflatıldı.

Koskoca Türkiye'nin dış ilişkiler repertuarında neredeyse yalnızca silahlı gücü kaldı. Onu da her seferinde test ettirdiğimiz bir dönemdeyiz. Ülkemiz maalesef sözü dinlenmeyen bir duruma düştü. Bugün, ‘sıfır başarı' dönemindeyiz.”

“Bu ülkenin Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki çıkarları her gün zarar görüyor. Her gün zemin kaybediyoruz. Bu hükûmet artık bu ülke için ‘ulusal güvenlik riski' haline gelmiştir. Ben açık söylüyorum. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı gözümüzün önünde başka ülkeler paylaşıyorsa, Ege'deki ulusal egemenlik haklarımızı kullanamamayla ilgili dışarıdan gittikçe daralan bir çembere alınıyorsak, artık bu hükûmet bir ‘ulusal güvenlik riski' haline gelmiştir.”

Daha sık Brüksel haberleri göreceksiniz

İki yıl Dışişleri Bakanlığı, üç yıl da Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptığını hatırlatan Babacan “Bugünlere bakınca içim acıyor. Olanları kabullenemiyorum” dedi. Babacan şöyle devam etti:

“Bizim istikametimiz; Avrupa Birliği standartlarıdır. Üye oluruz, olmayız o başka konu. Hedefimiz vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde hukuk, özgürlük ve demokrasi standardı sağlamaktır.

DEVA Partisi iktidarında gazetelerde daha sık Brüksel haberleri göreceksiniz. Biz bu hükûmetin kavgacı, içe kapalı, ülkemizi dünyadan koparan maceralarına son vereceğiz.”



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022, 10:42