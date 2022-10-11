Boşanma oranında 5 kat artış

İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre; Kuzey Kıbrıs’taki boşanmalar dünya rekoru kıracak düzeye ulaştı. Buna göre; 1977’de bin 200 evliliğe karşı 180 boşanma yaşanırken; 2021’de bin 200 evliliğe karşı 895 boşanma oldu. Boşanmaların, evlenme rakamına yaklaşmasının ‘ciddi anlaşmazlık’ iddialarının aksine, çoğunlukla psikolojik sorunlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Açıklanan rakamlara göre 1977’de erkeklerin evlenme yaşı ortalama 27 iken 2021’de 34’e; kadınlarda ise 22’den 31’e yükseldi. Boşanma davalarının en fazla Lefkoşa’daki mahkemelerde görüldüğüne dikkat çekildi.

Lefkoşa ilk sırada

KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yıllarını kapsayan nüfus ve demografi bülteni yayımladı.

Kurum, 1977 yılından itibaren yayınlanan istatistik Yıllıkları ve Ekonomik Sosyal Göstergeler’de yer alan bilgileri kullanarak hazırladığı bültende nüfus ve nüfus yapısı, doğum istatistikleri ve doğurganlık, ölüm istatistikleri ve ölümlülük. ölüm nedenleri evlenme ve boşanmalar gibi konularda projeksiyon tuttu.

Kişilerin yıllara göre evlenme sayıları dalgalı bir değişim gösterse de benzer aralıklarda seyrettiği görülürken, boşanma sayılarının yıllar içinde önemli bir artış izlediği görüldü.

1977 ve 2021 yıllarının her ikisinde de evlenme sayıları bin 200 civarında iken, 1977 yılında 180 olan boşanma sayısı 2021 yılında yaklaşık 5 kat artış göstererek 895 oldu.

Evlenme yaşı yıllar içerisinde artış gösterdi. 1977 yılında 22 olan kadınların ortalama evlenme yaşı, 2021 yılında 31’e ulaştı. Erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise 27’den, 34.5’e yükseldi.

1977 yılında en yüksek boşanma oranı Gazimağusa ilçesinde iken, 2021 yılında en yüksek oran Lefkoşa’da görüldü.

Evlilik yaşı arttı, doğurganlık azaldı

Boşanma oranındaki artışın yanı sıra doğurganlığın azaldığı da ortaya çıktı.

Ülkede yıllar içinde doğum sayıları artmasına rağmen, nüfus yapısından kaynaklı olarak Kaba Doğum Hızı ve Toplam Doğurganlık Oranı göstergelerinde düşüş olduğu görüldü.

1977 yılı kayıtlarına göre İstatistik yıllıklarında toplam doğum sayısı 2 bin 923 iken, 2021 yılı için bu sayı 3 bin 614 olarak tespit edildi. 1977 yılı ile 2021 yılı doğum sayılarına bakıldığı zaman yüzde 23.6’lık bir artış olduğu görüldü. 1977 yılında (binde) 20.20 olarak hesaplanan kaba doğum hızı, 2021 yılında (binde) 9.34 olarak hesaplandı.

Doğurganlık oranının, 1977 yılından 1997 yılına kadar inişli-çıkışlı bir değişim göstererek azaldığı, 1998 yılından, itibaren ise doğurganlık yenilenme düzeyi olan 2.00’ın altında değerler ile seyrettiği görüldü.

1977 yılından 2021 yılına kadar ortanca anne ve baba olma yaşlarının zamana göre değişim grafiğine bakıldığında kişilerin eski yıllara göre daha geç yaşta ebeveyn oldukları görüldü. 1977 yılında, 28 olan baba olma yaşının, 2021 yılında 34’e, anne olma yaşının ise 25’ten 30’a yükseldiği saptandı.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022, 09:56