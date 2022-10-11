Muhalefet de  destek verdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.20’de, yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında başlayan toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alındı.

Şahali: Kamu çalışanları üçe bölünecek

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Erkut Şahali, bahse konu ivediliği talep edilen yasa tasarısıyla, ikiye bölünen kamu çalışanlarının üçe bölüneceğini söyledi.

Her çalışanın emeğinin karşılığının eşit adil bir şekilde alması gerektiğini ancak bu değişiklik yasa tasarısıyla bunun olamayacağını ifade eden Şahali, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

Şan: Türkiye ile görüşülecek

Maliye Bakanı Alişan Şan da, konunun sendikalarla görüşüldüğünü ve yasayı ivedilikle geçirecekleri sözü verdiklerini belirterek, Türkiye ve Başbakanlıkla yasa tasarısı hakkındaki görüşmelerin devam ettiğini ve tasarıyı komiteye taşımak niyetinde olduklarını söyledi.

Yeniden söz alan Şahali ise Türkiye ile müzakereyi gerektirecek bir mesele olmadığını söyledi. Yasa tasarısının komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alındı.

Erhürman: Oyumuz olumlu olacak

İlk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu’nun belediye seçimlerinin selametle yapabilmesi ve Yüksek Seçim Kurulu’na gerekli sürenin tanınması için arzu ettikleri düzenleme olmasa da yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını kaydetti.

Yasa tasarısının gerekçe kısmını eleştiren Erhürman, yasa tasarısının gerekçe kısmında belediye seçimlerinin ertelenmesinin meşru gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

Tasarı oybirliği ile kabul edildi

Erhürman'ın konuşmasının ardından yasa tasarısının komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alınmaya başlandı.

Öztürkler: Sorunlara çözüm olacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, son zamanlarda çeşitli gerekçelerle ülkede birçok insanın zor durumda kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

E-otomasyon için 2 Kasım’da ihaleye çıkılacağına işaret eden Öztürkler, hukuksuzluğun önüne geçmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Öztürkler, bu yasanın, esas gerekçenin yabancıların kayıt altına alınması ve gerek pandemi, gerekse mali anlamda sıkıntı yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm olabilmesi amacıyla hazırlandığını kaydederek, bunun af yasasının son olacağını söyledi.

Af konusunda bonkör davranılmadığın, yasalar çerçevesinde bir adım atılacağını ifade eden Öztürkler, vatandaşlık konusunda herhangi bir düzenlemeye gidilmediğini belirtti.

Öztürkler'in konuşmasının ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Belediyelerin Birleştirilesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereyi ele almaya başladı.

İvedilik oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alınmaya başlandı.

Çavuşoğlu: Kıdeme ve piramide çok değer veririm

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında konuların gündeme gelmiş konular olmadığına işaret ederek, A ve B öğretmen ayrıcalığının kaldırılması yönünde fikir beyan eden bir çok öğretmen olduğunu söyledi.

Sendikalarla, katılımcı demokrasi adı altında yapılan görüşmelerde yasanın tamamının değiştirilmesi konusunda çalışma yapılmasının konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sürekli kapatılması gündeme taşınan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin sağlıklı şekilde geleceğe taşınması için ivedi olarak yasasının elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin, kıdeme ve piramide çok değer veren bir kişi olduğunu, onun için A ve B öğretmen konusunun kendi için önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin birikimlerinin önemine vurgu yaptı.

Yasanın tadil edilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, yasaya göre kazanılmış maaş haklarında bir değişiklik olmayacağını, sadece ders yükününde değişikliğe gidileceğini kaydetti.

Genel kurul daha sonra ivedilik tezkeresini oy çokluğuyla kabul etti.

Öztürkler geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul daha sonra Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivediliğine iilişkin tezkerenin hükümet adına İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in geri çekilmesiyle devam etti.

Genel Kurul “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi", "Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı" ile "Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı"nın genel kurulda 3. görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereleri oy çokluğuyla kabul etti.

Genel kurulda daha sonra İç Tüzük 62. maddesi gereği yapılan konuşmalara geçildi.

Vekiller, belediyeler ve hademeler konuşuldu

Meclis Genel Kurulu’nda iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca güncel konuşmalar yapıldı; belediyeler ve hademeler konusu tartışıldı.

Erhürman: 28 belediyeye katkı payı verilmeli

İlk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyeler ve hademeler konusunda yaptığı konuşmada, bazı belediyelerde ödeme sıkıntısının devam ettiğini söyledi.

Haziran ayında Meclis'ten geçen ek bütçeyi hatırlatarak, yaklaşık 5 ay önce yerel gelir ve mahalli gelir konularında bir tartışma yaşandığını söyleyen Erhürman, yerel gelirlerin, belediyelere katkı payı anlamına geldiğini ifade etti.

Bunun yasal olmadığına işaret eden Erhürman, daha sonra yerel gelir ve mahalli gelirlerin ayrıldığını kaydetti.

Bugün Eylül ayı itibarıyla 9 milyar 324 milyon TL mahali gelirin olduğunu ifade eden Erhürman, yerel gelirin daha fazla olacağını, mahali gelirin bir yılda 12 milyar olacağından kuşkularının kalmadığını söyledi.

Belediyelerde örgütlü sendikalarla yapılan görüşmelerde, TC’den 110 milyon TL bir katkı beklendiğinin ve bunun 28 belediyeye 4 taksit halinde dağıtılacağının söylendiğini aktaran Erhürman, bunun hiçbir mevzuata, bütçeleme tekniğine ve de Maliye’nin uygulamasına uygun olmadığını kaydetti.

28 belediyeye katkı payı verilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, şimdi gelinen noktada ise bu paranın maaş ödeyemeyen 3-4 belediyeye verilmesi yönünde olduğunu söyledi.

“Hademeler konusu kangrene döndü"

Hademeler konusuna da değinen Erhürman, bu konunun kangrene döndüğünü, sistemin bu şekilde yürümeyeceğini söyledi.

“Bu insanlar bu memleketin paryasına dönüştü” diyen Erhürman, “Bugün burada eylem yapan hademelerin boşalttıkları yere Rekabet Kurulu’nun 'ihale iptal edilmelidir' dediği şirketin çalışanları girdiyse, bu gaflettir, kesinlikle kabul edilebilir değildir” dedi.

Taşeron sistemin kaldırılması gerektiğine işaret eden Erhürman, uygulandığı süre içinde de devletin bu işin tarafı olduğunu bilmek zorunda olduğunu kaydetti.

İnsanların evlerine ekmek götüremediğini dile getiren Erhürman, bunun asla görmezden gelinebilecek bir durum olmadığını vurguladı.