Şikayet var

Lefkoşa’da iki müvekkilinden sahtekarlıkla 147 bin 640 lira aldığı iddia edilen avukat S.K. yapılan şikayetler üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının bir müvekkilinden dava açacağını söyleyerek 4 bin, diğer müvekkilden ise bankaya olan borcunu yatıracağını beyan ederek, 143 bin 640 TL aldığı iddia edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının Lefkoşa'da hukuk davası açılması için Ömer Mendes’ten 28 Haziran 2021 tarihinde 2 bin TL, 26 Mayıs 2022 tarihinde ise açılan davanın icra takip işlemi için yine 2 bin TL alıp herhangi bir dava dosyalamayarak sahtekarlıkla para temin suçunu işlediği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis memuru zanlının ayrıca 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları arasında Adil Özdemir'den bankaya olan borcunu ödeyeceğini beyan ederek aldığı 143 bin 640 TL’yi bankaya yatırmayarak emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen 2 günlük süreyi onayladı.