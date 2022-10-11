Pabuçlu eylem

Kamu İşçileri Sendikası'nda (Kamu-İş) örgütlü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademeler, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Okullarda greve giden hademeler, toplu iş sözleşmesi hakkı (TİS) talep ediyor. Kamu-İş'te örgütlü bazı kadrolu hademeler de eyleme destek verdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, sendikalı olan bir grubun TİS hakkı doğduğunu belirterek, 5 aydır mücadele eden hademelerin emeklerinin karşılığını istediğini kaydetti.

Meclis avlusuna pabuç

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Serdaroğlu, “Sen pabuçlarını bırakmıyorsun ama ben pabuçlarımı bırakıyorum. Benim pabuçlarım sana helal olsun” diyerek, bir çift pabucu Meclis bahçesine bıraktı.

Bütün okullarda genel greve gitmek için çalışma yapacaklarını dile getiren Serdaroğlu, Cuma gününe kadar hükümete süre tanıdı.

Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından eylemciler oturma eylemi yaptı. Bu sırada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Eylemde, “Biz Köle Değiliz”, “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımız, Yasal Hakkımızı İstiyoruz”, “Ne Haklarımızdan Ne De Sendikamızdan Vazgeçmeyeceğiz”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca, Hakça Bir Düzen” yazılı pankartlar açıldı.

“Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Sendika Nerede Biz Oradayız”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eyleme, Kamu-İş’te örgütlü bazı kadrolu hademeler de destek verdi.

Erhürman: Yalnız değilsiniz

Erhürman yaptığı konuşmada, hademelerin sıkıntılarını yakından takip ettiklerini belirterek, okullardaki hademeler ve hastanelerdeki temizlik işçilerinin özel sektörden bir taşeron şirkete bağlı olarak kamu hizmeti veren bir yerde çalıştığını anlattı.

Devletin, “Beni ilgilendirmez kamu hizmetini kimin verdiği, ben şirkete veririm kimi isterse çalıştırır, kimi isterse durdurur, sendikalı ise çalıştırmaması da tercihimdir” gibi yaklaşımlarda bulunamayacağını kaydeden Erhürman, “Bu devlet denilen aygıtı bilmemenin, tanımamanın en açık göstergesidir” şeklinde konuştu.

Dertlerinin, bu memlekette yaşayan, emeğini satarak geçinmeye çalışan her insanın, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi olduğunu belirten Erhürman, Meclis'teki açılış konuşmalarında bu konuyu gündeme getireceklerini söyledi. Erhürman, “Çektiğiniz sıkıntıların farkındayız, yalnız değilsiniz” dedi.

Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da, eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Grevdeki okul sayısı artıyor

Öte yandan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), süresiz grevde olduğu yedi okula ilave olarak, bugün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulunda da greve gideceklerini açıkladı.

Açıklamada, sendikanın, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar, toplu iş sözleşmesi haklarının engellenmeye çalışılması ve yapılan grevleri kırmaya teşebbüs edilmesi” gerekçesiyle okullarda grev kararı aldığı kaydedildi.