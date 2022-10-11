Girne’de bir iş yerine ait ambara girip, avluda bulunan Van aracı almaya kalkışan ancak aşırı derecede alkollü olduğu için duvara çarpan İsmet Şanverdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Teminat talebiyle duruşmaya çıkarılan zanlı “çok alkollüydüm, kendimde değildim” diyerek, savunma yaptı.

Soruşturmayı yapan polis memuru zanlının 7 Ekim 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında Girne'de Çağra LTD. isimli iş yerine ait etrafı tel örgüler ile çevrili ambarın giriş kapısı üzerinde bulunan zinciri kırıp içeri giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının ambarın avlusunda bulunan şirkete ait PF 418 plakalı Ford Transit Panelvan aracı çalıştırıp duvara vurarak hasara uğrattığını açıkladı. Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, araçta 11 bin, ambarın kapısında ise 50 liralık maddi zarar oluştuğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı “kasti hasar, mülke tecavüz" suçlarından yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.