8 gün karakolda

Hüseyin ÇİÇEK

Pile’de gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan ve oldukça kabarık bir sabıka dosyası bulunan Malik Toran hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de 2014 ile 2022 yılları arasında meydana gelen 21 ayrı uyuşturucu meselesiyle bağlantısı bulunan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Güneye kaçan ve 8 yılın ardından Pile’de yakalanan Malik Toran’ın, başkaları aracılığıyla defalarca KKTC’ye uyuşturucu madde ithal ettiği açıklandı.

21 suç kaydı var

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde, 2014 ile 2022 yılları arasında meydana gelen 21 ayrı uyuşturucu meselesiyle ilgili yakalanan zanlıların, Malik Toran’ın adını verdikleri belirtti. Polis, Toran’ın da uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan alarak KKTC’ye getirdiğini söyledi.

Zanlının, 7 Ekim 2022 tarihinde, Pile’de tespit edilerek yakalandığını anımsatan polis, cep telefonuna emare olarak el konduğunu ve incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Polis, zanlının 21 uyuşturucu meselesi ile bağlantısı olduğunu, bunların 8 tanesinin dosyasının temin edildiğini de bildirdi ve soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.