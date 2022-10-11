47’nci yıl mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin en büyük, en köklü ve en güçlü partisi ve gerçeğidir. Bu gerçeği kimse değiştiremez. UBP’ye inananlar, ne devletinden, ne de Anavatan Türkiye’sinden vazgeçer. Güçlü bir UBP olmadan KKTC’nin aydınlık yarınları düşünülemez” dedi.

Üstel, UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı açıklamada, yıldönümünü başları dik, onurla, gururla ve hep birlikte kutladıklarını belirterek, partinin temelini atanlara, bugünlere taşıyanlara, parti için yüreğini ortaya koyanlara ve katkılarını esirgemeyenlere teşekkürlerini iletti.

UBP’nin halkın yüce menfaatlerinin birlik ve beraberliğinin sağlandığı, güçlendiği oranda korunacağına inanarak siyasal yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Üstel, UBP’nin gücünün birliği olduğunu ifade etti.

Üstel, KKTC’nin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Üstel’in açıklaması özetle şu şekilde:

“11 Ekim, bu vatan topraklarında varoluş ve özgürlük mücadelesini zaferle taçlandıran kahraman halkımızın gür sesi, güçlü iradesi Ulusal Birlik Partisi’nin siyaset tarihimizde hayat bulduğu gündür. Ulusal Birlik Partisi’nin 47’ıncı yılını yine başımız dik onurla, gururla hep birlikte kutlarken, 47 yıl önce bugün Ulusal Birlik Partisi’nin temelini atanlara, özveri ile bugünlere taşıyanlara, bu parti için yüreğini ortaya koyanlara, emeğini, alın terini maddi manevi katkılarını esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunarım. Bu yolculuğumuzda yitirdiğimiz, aramızda olamayan büyüklerimize Allahtan rahmet dilerim.

Ulusal Birlik Partisi, özgürlük ve egemenlik kavramlarını önemseyenlerin, Kıbrıs Türkü’nün geleceğine güvenle bakmak isteyen herkesin, bu 47 yıllık sürede partimize gönül vermiş, omuz vermiş emek vermiş kahramanların eseridir. Bugün egemenliğimizi ve güvenliğimizin teminatı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler BM'nin 77’nci Genel Kurulunda yapmış olduğu tarihi konuşmayı selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanın, Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet etmesi, ülkemiz için hayati bir öneme sahiptir. Ne mutlu bize, bu çağrıyla birlikte yeni bir politika olarak partimizin sahiplendiği egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimiz, dünya devletlerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştur. Bu duyuruyla birlikte hepimize daha büyük sorumluluk düşmekte olup, elbirliği ile KKTC’nin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz.

Bu vesile ile, hizmette sınır tanımayan bir anlayışla bilgili deneyimli kadrolarıyla KKTC’yi aydınlık yarınlara taşımakta kararlılıkla çalışan partimizin her kademesinde görev alan tüm Ulusal Birlik Partililerimizi yürekten kutlar, partimizin 47’ıncı kuruluş yılının ülkemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim.”

