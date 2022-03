Üretim şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayçiçek ve mısır ekimi yapılacak. Bakanlıklarımız gereken tedbirleri alıyor. Ülkede suni bir panik havası oluşturuldu. Ayçiçek yağında sorun yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı ete ihtiyacı olduğunu ve Uruguay'dan et getireceklerini ifade ederek, "Ramazan ayında da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" dedi. Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı: Asrın en önemli zenginlik kaynağı unutmayın petrol falan değildir, tarımdır. Tarımı çok önemsiyorum. Bu tarımın sizler birer mihmandarısınız. Hayvancılıkta, tarımcılıkta atacağımız adımlarla bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak…”

Erdoğan, her ne kadar hala kar yağışı ve soğuklar etkisini sürdürüyor olsa da baharın ilk ayının son günlerinde özellikle Tokat ziyaretinin gerçekten çok farklı olduğunu, çok büyük bir coşku gördüğünü dile getirdi.

“En büyük desteği biz verdik…”

"Biliyorsunuz ülkemizde birileri her ağızlarını açtıklarında, Türkiye'de tarımın öldüğünü, bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu söylüyor." diyen Erdoğan, ülkede tarıma ve hayvancılığa en büyük desteklerin kendi dönemlerinde verildiğini, her alanda çok önemli üretim artışlarının bu dönemde sağlandığını vurguladı.

Bu süreci başbakanlığı döneminde başlattıklarını dile getiren Erdoğan, çiftçilerin de bunun kıymetini bildiklerini ifade etti.

Erdoğan, bugünün rakamlarıyla 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar liraya yükselttiklerini, böylece bu yıl buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116 lira ödeyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal hasılanın 337 milyar liraya ulaşmasının verilen bu desteklerin karşılığının alındığını gösterdiğini ifade etti.

Ormancılık alanında da var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

“Ekilmedik tek karış yer kalmasın”

Ülkemizin savaşan her iki tarafla da sürdürdüğü dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen ürün tedarikini tamamen kesmeyeceğini ümit ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gereken tedbirleri alıyor. Sadece Tokat özelinde 20 bin ton yağlık ayçiçeği ile sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır.

Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretimlerini istiyoruz. Üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Rusya Ukrayna savaşı esnasında burada gerek sayın Putin, gerek sayın Zelenskiy'le yaptığımız görüşmede 50'ye yakın gemimiz bölgedeydi ve bu gemilerimizin önlerini açtılar. Ayçiçek yağı ve hububat getiren gemileri ülkemize gönderdiler. Tamamına yakını ülkemize ulaştı.