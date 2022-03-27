10 yıllık emek sonuç verdi

KKTC Muhtarlar Derneği Genel Merkez Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra siyasi partilerin başkanları da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, binanın 10 yıldır açılışının gerçekleştirilemediğini belirterek, böylesi bir ilkin gerçekleşmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Muhtarların hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Darbaz, önümüzdeki dönemde muhtarlar yasasını hayata geçirip, statü ve konumlarını değerli hale getirmek için çalışma yapacaklarını söyledi.

Siyasi parti başkanları da konuştu

Açılışta konuşan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, muhtarların ülkede demokrasi mücadelesi verdiklerini ve önemlerinin büyük olduklarını kaydederek, muhtarlara yönelik reform olması yönünde çalışma yapılmasını istedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da muhtarların yerel yönetim açısından önemine işaret ederek, kaynak ile yetkilerinin artırılması ve söz haklarının olması gereği üzerinde durdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, muhtarlar reformunun yerinden yönetim kapsamında birkez daha gözden geçirilmesi, statülerinin netleştirilmesi ve hak ettikleri konuma kavuşturulmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise, muhtarların Merkez’lerinin açılışı için uzun süre mücadele verdiklerini anlattı.

Tatar: Siyasette ilk muhtarlara gittim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, konuşmasına, “siyasette uzun zamandır koşu içerisindeyim. İlk gittiğim yer de muhtarlardı. Merdivenlere oradan çıkmaya başladım” ifadeleri ile başladı.

Konuşmasında, muhtarların geçmişinde iz bırakanlar ve destek verenleri anan Tatar, kendilerinin de bu katkıyı arttırdıklarını ve muhtarların güçlenmesine vesile olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından binanın açılışında destek verenlere plaketleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 04:44