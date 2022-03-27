Merit Yeşilova’nın ikincilik inadı 2-0

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Rıdvan Çetinkaya, Hüseyin Özaşık, Hüseyin Özkan

M. A. Yeşilova: Kemal, Bill Osman, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin, Bayram, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi

Göçmenköy: Kemal, Arda, Reşit, Fikret, Hüseyin, Cemal, Burak, Mahmut Amasyalı, Hüseyin, Mehmet, Mahmut İneci

Goller: 24’ ve 29’Bill Osman Beyza (MAY)

AKSA Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. M. A. Yeşilova’ya 3 puanı getiren golleri Bill Osman Beyza getirdi.

Ani gelişen M. A. Yeşilova atağında Mustafa Salk’ın pası sonrasında topla buluşan Bill Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (1-0).

29.dakikada gelişen M. A. Yeşilova atağında Yasin Doğan’ın pasında topla buluşan Bill Osman, kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı (2-0).

Karşılaşmanın ilk devresini Merit Alsancak Yeşilova 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde pozisyon kısırlığı yaşandı ve maçı Merit Alsancak Yeşilova ilk devrede bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 45’e çıkardı. Göçmenköy ise 32 puanda kaldı.