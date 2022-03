Gemi su alıyor

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 5’inci Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Sanayi Odası’nda saat 10.00’da saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan Olağan Genel Kurul toplantısı, divanın oluşturulması ve konuşmalar ile devam etti. Mustafa Naimoğulları’nın son bir dönem daha başkanlık yapacağı için genel kurul tek adayla gerçekleşti. Genel kurulda; Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve CTP milletvekili Tarım ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı Erkut Şahali birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından mali rapor ve faaliyet raporunun okunmasının ardından Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği kurullarının belirlenmesi için oy verme işlemine geçildi. Oy verme işlemi saat 16.00’ya kadar devam etti.

Naimoğulları: Dayanacak gücümüz kalmadı

Genel kurulda konuşan Mustafa Naimoğulları “Bir domatesi 7.50 TL’ye yiyorsak 1 adet hellime de Haziran’dan sonra 100 TL vereceğiz” dedi.

Son kez aday olduğunu söyleyen ve bir dahaki genel kurulda bayrağı gençlere devredeceğini belirten Naimoğulları konuşmasında şunları söyledi, “Bizden sonraki gençlere birlik çatısı altında mücadeleyi kazandırarak onlara bu birliği devredeceğiz. Önemli olan birlik çatısı altında mücadeleyi kaybetmemektir. Hayvancılar Birliği bu ülkenin en büyük birliklerinden bir tanesidir. Bu ülkeye en büyük katma değeri sağlayan birliktir. 365 gün sabah akşam üretim yapan tek birliktir. Aynı geminin içindeyiz diyenler üreticiye artık bu lafı yediremez. Geminin içinde tayfa olarak çalışanlar her zaman batmakta ancak gemi içerisindeki diğer tüm unsurlar ceplerini doldurmaktadır. Bu gemi artık su almaya başladı. Gemi battığı zaman zannetmesinler ki bu sektörden ekmek yiyenler de bizimle birlikte denizin dibine gidecektir. Bu sektörden ekmek yiyenler bu sektöre sahip çıkmadılar ve sadece kendi ceplerini düşünmektedirler. Bu sektörde emekçi olanlar her gün ızdırap çekiyor ve zamlarla boğuşmaktadır. Zincirin en büyük halkası olan hayvancı sıkıntı içerisinde ancak diğer sektörler hep maliyetlerini alt alta koyarak karını elde ediyor. Eğer bu sektöre sahip çıkılmazsa günün sonunda herkes ağlayacak. Şu anda gelinen durumda hiç gücümüz kalmadı. Akaryakıt üreticinin belini büküyor. Yüzde 400’e yakın bir artış elektriğe ciddi bir artış ve üretim iyice zora girdi. Bir domatesi 7.50 TL’ye yiyorsak 1 adet hellimi de Haziran’dan sonra 100 TL’ye yiyeceğiz. Bu üretim küçülmeye devam ediyor ve artık bir şeyleri sorgulamak gerekiyor. Üretimin girdi maliyetlerini elinizin gücünüzün yettiği kadar desteklemeniz gerekiyor. Bütçe imkânlarınızı 235 milyon olarak değil en az 500 milyon ve üzeri bütçe olması lazım. Bu ülkenin en büyük sıkıntısı denetim eksikliğidir. Her noktada denetim şarttır. Denetim yoksa hükümet hiçbir şeyi yönetemez. Gelinen nokta artık kırılma noktasıdır. Geldiğimiz nokta artık yolun sonudur. 50 bin kişinin karnını doyuran bu sektör diz çökerse bu ülkede en büyük isyan olur…”

Şahali: Hayvanlara dolar yedirilip TL sağılıyor

Eski tarım bakanlarından CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının en çetin dönemlerinden birini yaşadığını belirterek bu sıkıntılı sürecin dayanışma içerisinde atlatılabileceğine dikkat çekti. Şahali konuşmasının devamında şunları aktardı, “Ne kadar zor bir dönemden geçildiğini tercüman istemeden anlayabiliriz. Kıbrıs Türk Halkının karşılaştığı en zor ve çetin dönemlerden geçmekteyiz. Bu dönemi geçmişte olduğu gibi elbette atlatacağız. Bu yolculuğun dayanışma içerisinde devam etmesi hem yolu kısaltacak hem de daha az zarar görmemizi sağlayacaktır. Kıbrıs Türk hayvancısı bu ülkede ekonominin can damarını oluşturur. Dış ticaret hacmimizin yarıdan fazlası doğrudan sanayi ürünlerinin ihracatından, bu sanayi ürünlerinin ihracatının yüzde 90’ından fazlası süt ürünlerinden oluşmaktadır. Kıbrıs Türk hayvancısının üretimden vazgeçtiği gün Kıbrıs Türk halkının kendi üretimini artık dünyaya ulaştıramadığı gün olacak. Evet, bu ülkede üretim devam etmeli ve üretimin devam etmesi için devlet tüm olanaklarını seferber etmelidir. Seferber edilen tüm olanaklarının da bu günü değil geleceği kurtarması gerekiyor. Hepimiz farkındayız ki şu an için devletin sahip olduğu olanaklar bu günün idamesi için bile yeterli değildir. Bu bir kırılma noktasıdır. Buradan öteye geçiş elbette sizlerin rehberliğinde olacak. Şu anda bir litre süt ile bir kilo yem dahi alınamıyorsa bu hayvancının her geçen gün biraz daha çökmekte olduğunun göstergesidir. Kıbrıs Türk hayvancısı hayvanlarına Dolar yediriyor ancak TL sağıyor. 5’inci olağan kongrenin bundan sonraya gidişte devlete ve siyasete ayrıca Kıbrıs Türk üretimine rehber edecek sonuçlar doğurmasını diliyorum…”

Oğuz: Üreticinin fedakarlığının farkındayız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin 2019 yılından bu yana çok zor günler geçirdiğini belirterek, sıkıntıları aşmak için her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduğunu belirtti. Oğuz, “Zor günlerden geçiyoruz. Pandeminin başladığı günlerde yine Tarım bakanıydım ve o dönem elimizde 10 tanker süt kalmıştı. Bu sütleri ne yapacağımızı düşünürken Türkiye Cumhuriyeti sayesinde ürün olarak satışını yaparak o günleri atlatabildik derken aslında atlatamadığımızı gördük” dedi. Oğuz konuşmasını şu şekilde tamamladı, “Pandeminin sonrasında döviz krizi sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşı geldi. Hayvancının 2019 yılından beri fedakârlık yaptığının farkındayız. Bu güne kadar da bir şekilde kazancından vererek yaşam mücadelesi veriyor. Bundan sonraki süreci hep birlikte atlatabilmek için yetkili olanlara, idare edenlere, siyasi ve hükümete büyük görevler düşüyor. Bu ülkede üretimin mutlaka ama mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Eldeki imkânlar ne olursa olsun üretimin ayakta kalması ve sürdürülebilir olması için mutlaka gereken mücadele ve önemi bu hükümet yapmak zorundadır. Geleceği de planlayarak hep beraber çalışmaya devam edeceğiz…”