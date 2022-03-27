Türkiye’ye gidecektik

Suna ERDEN

Gazimağusa’da, askeri bölge olan Düzce köyünde, KKTC’ye kaçak olarak girerken, askerler tarafından suçüstü yakalanan Suriye uyruklu Hüssein Alahmad, Basil Dbass, Abdul Cabbar Abdullahi, Şaban Cuma ve Hüseyin El Madar, polise verdikleri ifadede Türkiye’ye gitmek amacı ile KKTC’ye geçmeye çalıştıklarını itiraf etti. Zanlılar, soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip çıkarıldıkları mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Askerler yakaladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlıların 22.03.2022 tarihinde GKRY’den gelip, Düzce’de askeri yasak bölge içinde görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını anımsattı Polis, zanlıların, Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan ettiklerini belirtti. Zanlılar aleyinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkemizde herhangi bir statüsü olmayan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Ailemizin yanına gitmek istiyoruz

Mahkemede söz alan zanlılar, Suriye’deki savaş nedeniyle çaresiz olduklarını ve ailelerinin yanına Türkiye’ye gitmek istediklerini söyledi. Huzurunda verilen şahadeti ve zanlı beyanlarını değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.