Aramızda anlaşma var

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de yaşanan elektrik sıkıntısına dikkat çekerek, Rumlarla varılan anlaşmanın uygulanması için talepte bulunulmasını önerdi.

Akıncı, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Hemen her gün gerçekleşmekte olan elektrik kesintileri, zaten zor olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştıran bir durum yaratıyor. Hala etkisini sürdüren soğuk havalarda toplumumuz karanlığa mahkum ediliyor. Halbuki üretimdeki sorunlardan kaynaklanan enerji eksiğinin, ihtiyaç oldukça iki taraf arasında karşılanması konusunda Cumhurbaşkanlığı görevim sırasında sağlanan bir mutabakat var. Güven artırıcı önlemler arasında bulunan bu mutabakat çerçevesinde elektrik şebekeleri birbirine bağlanmış, ihtiyacı olan tarafa diğer tarafın elektrik vermesi ve verilen miktarın daha sonra yine elektrik enerjisi olarak iade edilmesi hususu üzerinde anlaşılmıştır. Son yıllarda bu uygulamaya gerektikçe de başvurulmuştur. Bu dönemde enerji açığımız olduğuna göre, söz konusu mutabakatın gereğinin tam olarak yerine getirilmesi ve toplumumuzun bu çilesine son verilmesi sağlanmalıdır.”