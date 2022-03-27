1 kilosu 5 dolar

Yenierenköy’deki Tütün Fabrikası, eski hareketli günlerine kavuşurken tütün talebini karşılamakta sıkıntı yaşıyor.

Ülkedeki pipo tütününü bu kadar değerli kılan unsur da hiç şüphesiz Akdeniz’e özgü şinya bitkisi ile aromalandırılması…

Suriye’deki iç savaştan dolayı son birkaç yıldır KKTC’nin uluslararası tütün pazarındaki değeri yükselişe geçti.

Ziyamet’teki fırınlarda uzun yıllardır çalışan Hacıbey Mehmetoğlu, fümeleme, yani aromalandrılma işlemini BRT’ye aktardı.

Tütünün kilosunun 5 dolar olduğunu ve bu paranın peşin ödendiğini kaydeden Mehmetoğlu, doların değer kazanmasıyla birlikte tütün ekimine ilginin de artacağını belirtti.

Yenierenköy’deki Tütün Fabrikasının Sekreteri Ali Yakuş da ülkedeki Tütünün değerli olmasının en önemli nedeninin ülkeye özgü şinya bitkisi ile aromalandırılması olduğunu vurguladı.

Kerpiçten tavanlara sahip olan fırınlarda yaklaşık 4 ayda aroma kazandırılan pipo tütünü için günde 50 demet şinya bitkisi yakılıyor.

