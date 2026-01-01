Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, tartıştığı B.G.’yi sırtından, B.A.’yi ise kolundan bıçaklayan Türkmenistan uyruklu A.M., dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, 5 gün ek süre talep edildi. Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, soruşturmayı yapan polis olguları aktardı.

Polis, olayın 29 Aralık tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletme içerisinde yaşandığını belirtti. Polis, saat 15.00 sıralarında Türkmenistanlı şahıslar A.M., B.A. ve B.G. arasında yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, tarafların birbirlerinin vücutlarına vurduklarını söyledi. Polis, bu esnada A.M.’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla B.A.’yı sol kolundan yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis müfettiş muavini, olaydan yaklaşık yarım saat sonra tarafların bu kez Gazimağusa İnkilap Sokak’ta yeniden karşılaştıklarını, burada da A.M. ile B.G. arasında kavga yaşandığını ifade etti. Polis, zanlının yine tasarrufunda bulundurduğu bıçakla B.G.’yi sırtından ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Ağır yaralanan B.G.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyleyen polis, yapılan tedavisinin ardından Dahiliye Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, B.A.’nin ise aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Polis, zanlının kanunsuz bıçak tasarrufu, ağır yaralama ve katle teşebbüs suçlarından tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.