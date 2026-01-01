Manevi babasını sonsuzluğa uğurladı

Kıbrıs Barış Harekatı’na gönüllü olarak katılan Kıbrıs gazisi Osman Balcı, harekat sırasında yıkılan bir evin enkazı altından annesiyle birlikte kurtardığı iki yaşındaki kız çocuğunun hayatına dokundu. Enkazdan çıkarılan o çocuk, yıllar sonra doktor oldu.

Kayseri’de yaşamını sürdüren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Münevver Mertsoylu Aydın, kendisini enkazdan kurtaran Osman Balcı’yı uzun yıllar sonra bularak aralarındaki bağı yeniden kurdu. Aydın, “baba” diye hitap ettiği Kıbrıs gazisini vefatına kadar yalnız bırakmadı. Balcı’nın hayatını kaybetmesiyle büyük bir üzüntü yaşayan Aydın, gazi babasını son yolculuğuna uğurladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kıbrıs Barış Harekatı’na gönüllü olarak katılan Osman Balcı, Ada’da soydaşlara yönelik baskı ve saldırıların yaşandığı dönemde görev yaptı. Harekat sırasında Rumlar tarafından yıkılan bir evin enkazından gelen çocuk sesini duyan Balcı, enkazın altına girerek iki yaşındaki Münevver Mertsoylu Aydın ile annesini kurtardı. Balcı, anne ve çocuğun hastaneye ulaştırılmasına da refakat etti.

Harekatın ardından adadan ayrılan Balcı’yı yıllar sonra bulan Aydın, o günden itibaren Kıbrıs gazisiyle bağını koparmadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı olan Osman Balcı’nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, Aydın’ı derin bir yasa boğdu.

Ölümle yüz yüze kaldık

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan Doktor Münevver Mertsoylu Aydın, yaşadıklarını duygusal sözlerle anlattı. Enkaz altında annesiyle birlikte ölümle yüz yüze kaldıklarını belirten Aydın, Rum zulmü nedeniyle ailesinin uzun yıllar büyük acılar yaşadığını ifade etti. Aç ve susuz şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, kendilerini bir Türk askerinin kurtardığını annesinden yıllarca dinlediğini söyledi.

Annesinin, enkazdan çıkarıldıkları anı sık sık anlattığını belirten Aydın, üzerlerine toprak atıldığını, su bulamadıklarını ve hayatta kalmak için büyük mücadele verdiklerini kaydetti. Enkaz altında kulağına dolan toprak nedeniyle işitme kaybı yaşadığını da aktaran Aydın, annesinin kurtarma anını “bembeyaz suratlı bir adam” olarak tarif ettiğini söyledi.

O benim manevi babamdı

Aydın, daha sonra Kayseri’ye tayininin çıkmasıyla Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ettiğini, burada Osman Balcı ile karşılaştığını ve zamanla aralarındaki bağın güçlendiğini anlattı. Annesiyle Balcı’nın Kayseri’de yüz yüze gelerek yıllar sonra birbirlerini tanıdığını da ifade etti.

Kıbrıs gazisinin vefatının ardından yaşadığı acıyı dile getiren Aydın, “Beni toprak altından kurtaran adamı ben toprağa veriyorum. Bu tarifsiz bir acı. O benim manevi babamdı” sözleriyle duygularını paylaştı. Aydın, askerlere, şehitlere ve gazilere duyduğu minneti de vurguladı.

Babam anne ile küçük kızı kurtardığını anlattı

Osman Balcı’nın oğlu Ali Balcı ise babasının yaşadıklarını kendilerinden sık sık dinlediklerini söyledi. Babasının yıkılmış bir evin enkazından geçerken çocuk sesi duyduğunu, bunun üzerine durarak enkaza girdiğini ve anne ile küçük kızı kurtardığını anlattı. Ali Balcı, basının kurtardıklarının Türk olduğunu öğrenince büyük bir hassasiyetle hastaneye ulaştırdığını belirtti.