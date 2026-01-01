‘Barış’ dileği öne çıktı

Eylül ÜZEL - Röportaj

2025 yılı geride kalırken, siyaset, sağlık, sanat ve ekonomi dünyasının tanınmış isimleri yeni yıla dair beklentilerini paylaştı. Yılın değerlendirmesinde ekonomik, sosyal ve güvenlik alanındaki gelişmeler öne çıkarken, 2026’dan beklentiler barış, refah ve yaşam kalitesinin artması olarak sıralandı.

Derviş Kemal Deniz: Ekonomik durum kitleleri etkileyecek

Ekonomi eski bakanı Derviş Kemal Deniz, 2026 yılında ekonomik durumun kitleleri daha fazla etkileyeceğini söyledi.

Deniz, 2025 yılını şöyle değerlendirdi:

“Sağlık açısından baktığımızda kendi açımdan 2025 yılı kötü geçmedi diyebilirim. Bu nedenle Allaha şükretmek gerekir.

Tabii ki ülkemizde yaşanan sosyal ve ekonomik koşullar da hayatımızın bir parçası. Gözlemlediğim kadarı ile ülkede ekonomik açıdan bir canlılık olduğu görülse de bu canlılığın hangi kesimlerde daha etkin olduğuna da bakmak gerekir. Görünen o ki insanların önemli bir bölümü ekonomide görülen canlılıktan arzu ettikleri kadar pay alamamakta ve bu da gelir dengesizliklerine neden olmaktadır. Bunu her alanda görüp hissedebilesiniz. Küçük adalarda gerek sosyolojik gerek ekonomik olarak insanlar arasında çok büyük gelir farklılıkları yaratılmaması çok önemlidir çünkü toplumun psikolojik yapısına olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu nedenledir ki 2025 yılı toplumdaki sosyal ahenkte bir erozyon yaratmıştır.”

Derviş Kemal Deniz, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de söyle aktardı:

“2025 te yaratılan ekonomik durumun 2026 yılında daha etkin bir şekilde kitleleri daha da fazla etkileyeceği görüşündeyim. Ekonomik hayatta gerileme başladı mı bunun etkileri zamanla hissedilmeye başlar. Son zamanlarda Kıbrıs sorununa ilişkin ümit verci açıklamalar yapılsa da Güneydeki yönetimin kuzeydeki ekonomik yapının gelişmesini önleyecek tedbirleri de olumsuz bir hava aratmaktadır. Başta mülk sorunu olmak üzere Şengen vize uygulamaları sadece mülk alım satımını değil lokomotif sektör olan turizmi de etkileyebilir. Bu nedenle 2026 planlamasını sadece içteki ekonomik gelişmelere değil dıştan gelebilecek tehditlere karşı oluşturmak gerekir inancındayım.”

Göksel Saydam: Pahalılık halkı güneye yönlendirdi

Ekonomist-Vergi Uzmanı Göksel Saydam 2025 yılını şöyle özetledi:

“2025 yılı çeşitli yolsuzluk, tecavüz, rüşvet, ölümlü trafik kazaları ve hükümet edenlerin bu konularda hiçbir etkin önlemler almamış olması yanında halkın alım gücünü çok erken aşındıran pahalılık konusunda da hiçbir önlem almaması dolayısıyla halkımız Güneyden alışveriş yapmasına hız kazandırmıştır. Sonuç olarak Güney ekonomisine katkı yapılmasına artan hızla devam edilmiştir.

Bunun başlıca nedeni ekonomik akıldan uzak, hiçbir bilimsel plan ve programa dayanmayan düzenleme yapılmadan ve bütçede hiçbir tasarruf önlemi de yapılmadan 2025 yılı bütçesinin büyük bir açıkla tamamlanmasına neden olunmuştur.

Saydam, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de şöyle aktardı:

“2026 yılından da beklentim hiç de 2025 den daha olumlu olacağı kanaatindeyim değilim. Somut hiçbir bilimsel gerçeğe dayanmayan, sosyo-ekonomik hataları düzenleyecek olan istatistiki bilgilerden ve ekonomik akıldan uzak uygulamalarla ülkemize ilişkin olumlu sonuçlar alınması mümkün değildir. Temennim 2026 yılının halkımıza 2025 yılını aratmamasıdır.”

İlker İpekdal: Sağlık ve eğitimde ciddi adımlar atılmalı

Ülkemizin tanınmış doktorlarından İlker İpekdal, 2025 yılını şöyle özetledi:

“Kişisel olarak 2025 yılını mesleki ve bireysel anlamda daha fazla olgunluk ve farkındalık yılı olarak özetleyebilirim. Yakın coğrafyamızda ve dünyada meydana gelen gelişmelerden hiçbir zaman soyutlanamayacağımızı tekrar tekrar gözlemlediğim bir yıl oldu.”

İpekdal 2026 yılından beklentilerini de şöyle aktardı:

“İnsani değerlerin ve toplumsal hedeflerin yeniden değer kazandığı bir dünya olmasını diliyorum.

Ülkemiz adına da özellikle sağlık ve eğitim alanında kimsenin gözünün yaşına bakılmaksızın ciddi adımlar atılmasını bekliyorum.”

Sibel Siber: Umarım 2026 farklı farklı bir yıl olur

Eski Meclis Başkanı, Dr. Sibel Siber 2025 yılını şöyle değerlendirdi:



“Bir yıl daha geride kaldı. Lord Byron'un şu sözü anlamlıdır: "Yaşam, gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır." Gerçekten de geçtiğimiz yıla bakarsak, özet olarak hem sevindiğimiz hem üzüldüğümüz olayları yaşadık.

Geçtiğimiz yıl ailemize 2 torunumuzun daha katılmasının mutluluğunu yaşadık. Bizi üzen, hep özleyeceğimiz kayıplarımız da oldu maalesef. Ülkemizle ilgili, yönetimle ilgili hayal kırıklığı yaratan, bazen öfkelendiren bazen üzen bazen utandıran olumsuzluklar yaşadık. Bu yaşananların düzeleceğine dair umutlarımızı kaybetmedik.



Sibel Siber, 2026’dan beklentilerini şöyle aktardı:



“Her yeni yıl, gerçekleşmesini arzu ettiğimiz beklentiler için bir umuttur. Bu dileklerin başında sağlık ve huzur var. Aynı zamanda ülkemizde daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşma umutlarımızın gerçekleşmesi beklentim. Maalesef hep dileklerde kalan ama bir türlü gerçekleşmeyen adil bir dünya düzenine, savaşsız bir dünyaya ulaşabilecek miyiz?

Yoksa sadece bir dilek olarak mı kalacak 2026'da da? Umarım 2026 farklı bir yıl olur. Ülkemizde ve dünyada tüm uyuşmazlıklar çözülür, savaşlar, göçler, acılar son bulur.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026, 10:06