Minikler mutlu oldu

İskele Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan ilkokul, anaokulu ve kreşlerde eğitim gören ço-cuklara yeni yıl hediyelerini ulaştırdı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen hediye dağıtımı kapsa-mında, çocukların mutluluğuna katkı sağlanması amaçlandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi ziyaret ederek öğren-cilerle bir araya geldi. Başkan Sadıkoğlu, okul ziyaretinde çocuklarla sohbet etti ve yeni yıl hediyelerini bizzat takdim etti.

İskele Belediyesi tarafından özenle hazırlanan hediyeler, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Ötüken Özel Eğitim Okulu, İskele Maarif Anaokulu ve Yuvam Anakucağı’nda eğitim gören çocuklara dağıtıldı.

Hediyeler, çocukların yaş grupları ve eğitim durumları dikkate alınarak hazırlandı. İlkokul öğrencilerine yaşlarına uygun lego setleri verilirken, anaokulu ve kreşlerde eğitim gören çocuklara kinetik kum, özel eğitim okulunda eğitim alan çocuklara ise peluş oyuncaklar teslim edildi.

Eğitici ve geliştirici özellikleriyle dikkat çeken hediyelerin çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğü belirti-lirken, etkinliğin çocukların yeni yıla neşeyle girmelerine katkı sağladığı ifade edildi. İskele Belediye-si’nin, çocuklara yönelik sosyal ve eğitici çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği kay-dedildi.

